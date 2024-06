Turnen | Olympia Helen Kevric schnappt Eli Seitz wohl das letzte Olympia-Ticket weg Stand: 22.06.2024 20:46 Uhr

In einem engen Wettkampf hat sich Helen Kevric das letzte Ticket für Olympia in Paris 2024 gesichert. Der Traum ihrer Stuttgarter Teamkollegin Elisabeth Seitz ist damit geplatzt.

Es war ein enger Wettkampf - bis zum Schluss. Elisabeth Seitz hatte eine sehr gute Übung am Stufenbarren gezeigt und sich 14,60 Punkte erkämpft. Zusammen mit den 14,60 von der Deutschen Meisterschaft am 11. Juni hatte sie nicht nur ihre internationale Klasse, sondern auch ihre Olympia-Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Als der Stadionsprecher am Sonntagabend in Rüsselheim die Wertung verkündete, Rang die 30-Jährige mit ihren Gefühlen: Sie hatte alles gegeben - fortan hatte sie die Olympia-Qualifikation nicht mehr in der eigenen Hand.

Kevric triumphiert auch am Stufenbarren

Ihre Kontrahentin Helen Kevric saß bei der Punkte-Vergabe neben ihr. Sie wartete auf ihre Sprungwertung (14,00 Punkte) und zeigte keine Gefühlsregung. Seitz schenkte ihrer Team-Kollegin eine kurze Umarmung - ahnte sie da schon, dass ihr Olympia-Traum an diesem Abend platzt? Denn Helen Kevric, die laut Bundestrainer Gerben Wiersma schon vor dem Wettkampf in der verbandsinternen Wertung des Deutschen Turnerbundes für die Olympia-Qualifikation einen Hauch vor Elisabeth Seitz lag, hatte ihre Übung am Stufenbarren noch vor sich. Sie erkämpfte sich an Elisabeth Seitz' Parade-Gerät 14,80 Punkte.

Die offizielle Nominierung steht noch aus. Die ist für Sonntagmittag angekündigt. Doch der Kampf um den letzten Olympia-Startplatz der deutschen Turnerinnen - Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) sind aufgrund ihrer WM-Resultate bereits nominiert - ist damit wohl entschieden.