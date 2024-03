Saisonauftakt der Gymnastik-Weltmeisterin Darja Varfolomeev - mit neuen Übungen ins Olympia-Jahr Stand: 02.03.2024 20:39 Uhr

Sportgymnastik-Weltmeisterin Darja Varfolomeev will bei den Olympischen Spielen in Paris an die Erfolge aus dem letzten Jahr anknüpfen - und hat dafür zwei Übungen überarbeitet. Am Samstag zeigte sie diese das erste Mal unter Wettkampfbedingungen.

Darja Varfolomeev war im vergangenen Jahr mit fünf Titeln bei der Weltmeisterschaft DIE alles und alle überragende Sportgymnastin. Nach drei Monaten Wettkampf-Pause traf sie am Samstag in Schmiden beim Event Gymnastik International auf die Weltelite. Dabei waren die Erwartungen an die 17-jährige Athletin vom TSV Schmiden besonders groß - immerhin war es der Start ins Olympia-Jahr.

Varfolomeev hat Schwierigkeit an Ball und Keulen erhöht

Angespannt und ein bisschen nervös ging Varfolomeev an den Start, denn sie präsentierte zum ersten Mal zwei neue Übungen unter Wettkampfbedingungen - mit Spannung erwartet auch von der Konkurrenz. Am Ball und an den Keulen hat sie ihren ohnehin schon sehr hohen Schwierigkeitswert noch weiter erhöht.

Und wie gewohnt zeigte die mehrfache Weltmeisterin am Ball eine tänzerisch und akrobatisch beeindruckende Übung. Zwar sahen die Wertungsrichter in Schmiden kleine Flüchtigkeitsfehler, doch für eine schwungvolle und kreative Ballübung bekam Varfolomeev eine gute Wertung. "Wir haben die Übung viel schneller gemacht, daher kommen auch die Verluste", erklärte sie gegenüber SWR Sport. "Öfter als es eigentlich sein sollte", fügte sie lächelnd hinzu.

Varfolomeev: Blick ist gerichtet auf EM und OIympia

Ähnlich lief es für Varfolomeev bei ihrer überarbeiteten Keulen-Übung, die ebenfalls einen noch höheren Wert als bei der WM im letzten Jahr aufweist. Kleine Fehler in der Ausübung sorgten am Samstag aber auch hier für minimale Abzüge. Zwar war die 17-Jährige nach dem Wettkampf nicht unzufrieden, aber: "Wir haben noch viel zu arbeiten und zu verbessern - bis zum richtigen Zeitpunkt."

Dieser "richtige Zeitpunkt" ist für die Fünffach-Weltmeisterin für dieses Jahr schon klar auszumachen. Zum einen will sie im Mai bei den Europameisterschaften in Budapest (22.-26.05.) starten. Zum anderen wartet das absolute Highlight Anfang August: die Olympischen Spiele in Paris. Dann will Darja Varfolomeev ihre schweren Übungen bestmöglich ausführen.

Sendung am Sa., 2.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

Mehr zum Thema: