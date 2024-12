Rang acht beim Silvesterlauf Trier Gesa Krause: Das Ende eines "schönen, aber enorm anstrengenden Jahres" Stand: 31.12.2024 17:24 Uhr

Auch bei ihrer elften Teilnahme beim Heimrennen hat Gesa Krause den Sieg verpasst. Mit ihrer Leistung beim Silvesterlauf Trier ist die 32-Jährige "im Großen und Ganzen" aber dennoch zufrieden.

Krause landete bei dem fünf Kilometer langen Rennen durch die Trierer Altstadt in 16:15 Minuten auf Rang acht. Der Sieg ging an Emeline Imanizabayo aus Ruanda (15:23) vor ihrer Landsfrau Claire Uwitonze (15:28). Dritte wurde Lisa Rooms aus Belgien in 15:40.

"Im Großen und Ganzen hat sich das ganz gut angefühlt", sagte Krause nach dem Lauf im Interview mit SWR Sport. Da sie aktuell für einen Halbmarathon trainiert, sei die Pace gerade noch sehr ungewohnt. "Dementsprechend schwer ist es dann, vorne mitzugehen. Ich habe es ganz am Anfang probiert, musste dann aber merken, dass ich noch nicht soweit bin", so Krause weiter. Viel wichtiger als die Platzierung sei für sie im Moment aber ohnehin die Zeit.

Für Gesa Krause der Abschluss eines "schönen, aber enorm anstrengendes Jahres"

Für Krause war es der Abschluss im ersten Wettkampfjahr nach ihrer Babypause. Im April 2023 hatte die Leichtathletin Tochter Lola zur Welt gebracht. Gut ein Jahr später gewann Krause dann Silber bei den Europameisterschaften und schaffte bei den Olympischen Spielen von Paris den Sprung ins Finale über 3.000 Meter Hindernis. "Es war ein total schönes Jahr, aber auch enorm anstrengend", sagte die 32-Jährige, "ich merke immer noch, dass es an mir zehrt und dass wir immer noch als Familie die Balance finden müssen."

Denn der Spagat zwischen Leistungssport und Familie sei nicht einfach. Trotzdem komme Krause nach dem Training jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause, "weil die Kleine uns einfach erfreut und es einfach die schönste Aufgabe ist, die ich neben dem Trainingsalltag in meinem Leben dazubekommen habe", sagte die Olympia-14. von Paris. "Das gibt mir sehr viel Kraft und Energie. Es war ein tolles Jahr und jetzt bin ich gespannt, was 2025 für mich bereithält. Weil einfacher wird's auf jeden Fall nicht mehr", so die 32-Jährige schmunzelnd.

Fitwi und Ringer bei den Männern am Start

Im Männer-Rennen beim Silvesterlauf Trier landete Samuel Fitwi, der vor rund einem Monat im spanischen Valencia einen neuen Deutschen Rekord über die Marathondistanz aufgestellt hatte, auf Rang zehn. Der 28-Jährige von Silvesterlauf Trier absolvierte die fünf Kilometer in 13:57 Minuten. Den Sieg holte sich Mike Foppen aus den Niederlanden (13:42) vor dem Düsseldorfer Max Thorwirth (13:45) und Nils Voigt vom TV Wattenscheid (13:46). Richard Ringer aus Rehlingen wurde Zwölfter.

