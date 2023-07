Fußball | Bundesliga Fix: Freiburger Jeong wechselt zum VfB Stuttgart Stand: 11.07.2023 17:41 Uhr

Der Wechsel von Woo-yeong Jeong vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart ist perfekt. Die Schwaben bekommen damit einen Bundesligaspieler mit Potenzial.

Der VfB Stuttgart hat sich die Dienste von Woo-yeong Jeong gesichert. Der Offensivspieler kommt vom SC Freiburg und unterschreibt bei den Schwaben einen Vertrag bis 2026. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei drei Millionen Euro liegen.

"Wir freuen uns sehr, dass er künftig unser Trikot trägt", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über Jeong. "Seine fußballerischen Fähigkeiten machen unser Offensivspiel deutlich variabler, dazu ist Wooyeong mit seinem Ehrgeiz und seiner mannschaftsdienlichen Art ein Gewinn für uns. Und nicht zuletzt verfügt er trotz seines relativen jungen Alters schon über eine beachtliche Bundesligaerfahrung."

Der VfB bekommt mit Jeong seinen Wunschspieler, der auch Trainer Sebastian Hoeneß bestens bekannt ist. Der Südkoreaner spielte unter Hoeneß einst bei der Reserve des FC Bayern München.

Streich bedauert Abgang

Freiburgs Trainer Christian Streich hatte Jeongs möglichen Abschied vom SC bereits am Montag als "schade" bezeichnet. "Er hat in der letzten Saison nicht so viel Spielzeit gehabt", sagte Streich über den 23-Jährigen. Jeong brachte es in der Liga zwar auf 26 Einsätze, spielte im Schnitt dabei aber nur rund 25 Minuten. "Er ist jung, er will sich auf dem Platz zeigen", so der Coach. Es sei für die Profis manchmal dann "schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen."

Jeong war 2018 zum FC Bayern gewechselt

Jeong war im Januar 2018 aus Incheon in die U19 des FC Bayern München gewechselt. Von München war das Top-Talent später aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern zunächst zum SC Freiburg ausgeliehen worden. Später holten ihn die Breisgauer fest an die Dreisam. Der 23-Jährige absolvierte bislang 85 Bundesligaspiele und schoss dabei zehn Tore. Für die südkoreanische Nationalmannschaft war Jeong zehnmal im Einsatz (zwei Tore).