Fußball | 2. Bundesliga FCK baut Serie "nach richtig geiler erster Halbzeit" aus Stand: 24.09.2023 17:12 Uhr

Nach zwei Pleiten zum Saisonstart hat der FCK satte 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Beim Heimsieg gegen Hansa Rostock begeistern die Roten Teufel vor allem im ersten Abschnitt.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Zweitliga-Begegnung gegen Hansa Rostock mit 3:1 (2:1) gewonnen und den Fans dabei in der ersten halben Stunde eine große Show geboten. Tobias Raschl (3. Minute) und Kevin Kraus (17.) brachten die Überlegenheit des FCK adäquat zum Ausdruck. Als es die Gastgeber im Anschluss etwas schleifen ließen, verkürzte Junior Brumado in der 29. Minute. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit erlöste Torjäger Ragnar Ache in der 83. Minute die FCK-Fans mit dem Schlusspunkt zum 3:1.

FCK-Trainer Schuster: "Geile erste Halbzeit"

"Wir haben eine richtig geile erste Halbzeit gespielt, nach der wir deutlicher hätten führen müssen als mit einem Tor Differenz. Wir hatten gefühlt fünf, sechs Hochkaräter, bei denen teilweise auch auf der Linie gerettet wurde", sagte Trainer Dirk Schuster im ARD-Interview.

Hätten die Roten Teufel so weitergespielt, hätte dem 55-Jährigen wohl jeder Ansatz zu kritischen Worten gefehlt. Die Schwächephase vor der Pause sorgte dann aber dafür, dass Schuster trotz Tabellenplatz vier (ein Punkt auf Spitzenreiter Düsseldorf) ein wenig auf die die Euphoriebremse treten konnte. "Wir haben nach dem 2:0 ein wenig lässig gespielt. Ich will nicht 'arrogant' sagen, aber ein bisschen aufreizend war das schon", sagte Schuster. So leisteten sich die Pfälzer den ein oder anderen Ballverlust, wovon einer zum Gegentor führte. "Da war Hansa Rostock wieder im Spiel."

Für die zweite Halbzeit sei dadurch klar gewesen, "dass wir uns nochmal mächtig strecken müssen", sagte Schuster. Julian Krahl rettete nach der Pause die Führung, der FCK selbst vergab weitere gute Möglichkeiten. Nach dem 3:1 von Ache war "letztlich der Deckel drauf", sagte Schuster, der ein zufriedenes Fazit zog: "Das Fußballspiel hat heute Spaß gemacht."

Kraus hakt die Torschützenliste ab

Ähnlich sah es Torschütze Kraus. "Wir freuen uns natürlich über den Sieg. Ich glaube, wir haben über weite Strecken das Spiel beherrscht und Hansa kaum Chancen zugestanden", fasste der Innenverteidiger die Partie zusammen. Trotz seines zweiten Treffers in dieser Saison werde er in der internen Torschützenlisten nicht mehr angreifen: "Ich glaube, den Ragnar bekomme ich nicht mehr".

Der Torjäger, im Sommer von Eintracht Frankfurt gekommen, sorgte in der Schlussphase dafür, dass der Abstand auf Kraus auch nicht kleiner wird, als er mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.

FCK-Trainer Schuster lobt Ache

Trainer Schuster attestierte dem Angreifer, der nun auf sechs Saisontore kommt, erneut einen starken Auftritt, für den er sich am Ende auch entsprechend belohnte. Dabei hätte Ache sein Torkonto durchaus noch weiter aufstocken hätte können, vergab er doch im ersten Durchgang mehrere gute Gelegenheiten. Entsprechend erleichtert war nach seinem späten Tor. "Das ist immer ein schönes Gefühl", so der 25.Jährige.

Mit schönen Gefühlen geht der FCK also in die neue Woche. Dann gilt es wieder hart zu arbeiten, damit die Erfolgsserie auch beim Aufsteiger VfL Osnabrück (Sonntag, 1. Oktober; 13:30 Uhr) weitergeht. Dort gibt es laut Schuster nämlich nur ein Ziel: "Wir wollen dort die nächsten drei Punkte holen."