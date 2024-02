Ende der Niederlagen-Serie Löwen gewinnen in der European League gegen Hannover-Burgdorf Stand: 20.02.2024 23:06 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen zum ersten Mal seit Mitte Dezember 2023. Ein Sieggarant im Duell der European League ist Torhüter David Späth.

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Niederlagen-Serie beendet. Nach zuvor sieben verlorenen Partien in Folge besiegte der Handball-Bundesligist am Dienstagabend in der Hauptrunde der European League den Ligarivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 27:26 (11:13). Durch den ersten Erfolg seit Mitte Dezember haben die Nordbadener nun auch gute Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde.

Sieg trotz zwischenzeitlichem Vier-Tore-Rückstand

David Móré war vor 2.344 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome mit acht Treffern bester Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze und neben dem überragenden Torwart David Späth ein Sieggarant. Der Schlussmann hielt schon in der ersten Halbzeit stark. Trotzdem lagen die Mannheimer zur Pause zurück, weil sie die gewonnenen Bälle häufig sofort wieder verloren und sich zehn technische Fehler bis zum Seitenwechsel leisteten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gerieten die Löwen sogar mit 13:17 ins Hintertreffen (37.), doch Späth brachte seine Mannschaft wieder in die Partie und in einer dramatischen Schlussphase retteten die Nordbadener den Vorsprung über die Zeit.

Nächstes Bundesliga-Spiel beim Schlusslicht der Tabelle

Während die Löwen in der European League nun gute Chancen auf die K.-o.-Runde haben, muss in der Bundesliga dringend wieder ein Sieg her. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Samstag (24.10., 20:30 Uhr) bei der HBW Balingen-Weilstetten, dem aktuellen Tabellen-Schlusslicht der Liga. Die Löwen belegen dort momentan Rang zehn.

Sendung am Mi., 21.2.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell