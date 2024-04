Turnen | Comeback Elisabeth Seitz vor Rückkehr auf internationale Turn-Bühne Stand: 19.04.2024 13:21 Uhr

Die Deutsche Turn-Rekordmeisterin feiert sieben Monate nach ihrer schweren Verletzung ihr internationales Comeback. Dank einer Heilung in Rekordzeit darf Seitz weiter von einer Olympia-Teilnahme träumen.

Am Wochenende wird Elisabeth Seitz beim renommierten Turn-Wettkampf "Trofeo Citta di Jesolo" im italienischen Jesolo an den Start gehen. Frauen- Cheftrainer Gerben Wiersma nominierte die 30-Jährige für ihren ersten Auftritt auf internationaler Bühne seit ihrem Achillessehnenriss vor sieben Monaten. Der Wettkampf ist eine weitere Möglichkeit für die deutsche Turn-Rekordmeisterin, um sich erhöhten Belastungen auszusetzen.

Viele Umarmungen für Elisabeth Seitz bei Comeback

Ihr nationales Wettkampf-Comeback hatte Seitz am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Auftakt in Ketsch gefeiert. Es war vor allem eine Bestätigung nach monatelanger Schufterei inklusive emotionaler Ausschläge nach oben. "Ich habe extrem viele Umarmungen bekommen. Ich habe gesehen, dass sich andere über meine Rückkehr freuen, und das wiederum hat mich gefreut. Es ist besonders zu wissen, dass ich nicht irgendwo in meiner Turnwelt bin, sondern dass es auch andere freut und berührt."

Vor sieben Monaten hatte die lange und beschwerliche Reise von Elisabeth Seitz begonnen. Sie erinnert noch genau jenen Montag, als sie sich im Training verletzte. "Ich habe beim Absprung gemerkt, wie sich's anfühlt, als würde mir hinten jemand in die Achillessehne hauen", erzählt sie SWR Sport. Seitz, die jeder Faser ihres auf Leistung getrimmten Körpers kennt, wusste sofort Bescheid, was passiert war. "Ich landete in Rückenlage, habe sofort angefangen zu weinen und gesagt: Meine Achillessehne ist gerissen."

Aufgeben war keine Option für Elisabeth Seitz

Nach all den Erfolgen war dies der große Rückschlag für die Europameisterin von 2022. Doch für die deutsche Rekordmeisterin stand auch mit 30 Jahren sofort fest: Aufgeben ist keine Option. "Ich werde sagen, wann meine Karriere zu Ende ist. Meine Entscheidung ist, weiter zu kämpfen." Seitz quälte sich durch die Reha. Ihr Ziel: die Teilnahme an ihren vierten Olympischen Spielen in Paris. Sie wusste: "Es wird schwer. Meine Ausgangsposition für die Olympischen Spiele ist schlecht. Die Zeit rennt. Sie wartet nicht auf mich."

Unterstützt von ihren Eltern zeigte die in Heidelberg geborene Seitz am vergangenen Wochenende beim Heimspiel in Ketsch, dass mit ihr zu rechnen ist. Seitz präsentierte ihre Übung am Stufenbarren mit allen Schwierigkeiten, stürzte allerdings beim Jägersalto. "Das ist Turnen, das kann passieren", sagte sie anschließend. "Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass ich so früh eingestiegen bin. So kann ich allmählich zurück in die Routine finden." Und dann legt sich ein breites Grinsen über ihr Gesicht, als sie sagt: "Spaß hatte ich trotzdem".

Trotz Sturz - Elisabeth Seitz freut sich über ihr "schwungvolles" Comeback

Seitz: "Die Reha steht weiter im Vordergrund"

Die Europameisterschaften in Rimini (2. bis 5. Mai) sind für die deutsche Rekordmeisterin noch kein Thema. "Der Hauptplan ist immer noch, meine Reha fertig zu machen. Alles, was wettkampftechnisch da reinpasst, mache ich gerne, aber nicht andersrum. Das bedeutet, ich konzentriere mich jetzt nicht auf Wettkämpfe und lasse meine Reha dadurch sausen, sondern Reha steht immer noch im Vordergrund", erklärte sie.

Das Comeback in Ketsch war für Elisabeth Seitz ein wichtiger Schritt Richtung Olympia. Im Juni muss sich die Top-Athletin mit ihren Konkurrentinnen im Turn-Team um den einzigen deutschen Startplatz für Paris streiten.