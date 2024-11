Faustball | WM in Argentinien Die wichtigsten Infos zur Faustball-WM der Frauen Stand: 05.11.2024 09:28 Uhr

In Argentinien findet vom 7. bis 10. November die Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Deutschland ist Titelverteidiger. SWR Sport überträgt die Deutschland-Spiele live.

Vier Tage lang spielen die besten Faustballerinnen in Montecarlo (Argentinien) um den Weltmeister-Titel. Die deutsche Mannschaft gehört als Titelverteidiger zu den Top-Teams dazu. Wer außerdem zu den Favoriten zählt, wann Deutschland spielt und wie der Turniermodus funktioniert: Die wichtigsten Infos rund um das Turnier gibt es hier.

Wo wird genau gespielt?

Das Turnier findet im argentinischen Montecarlo statt. Montecarlo liegt in der Provinz Misiones ganz im Nordosten des Landes, nahe der Grenze zu Paraguay. Organisiert werden die Titelkämpfe vom Club Guatambú, auf dessen Sportgelände die Spiele auf zwei Feldern stattfinden. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Argentinien beträgt minus vier Stunden.

Wer spielt bei der WM mit?

Insgesamt spielen elf Teams aus fünf Kontinenten um den Weltmeistertitel. Neben Deutschland zählen die Schweiz, Österreich, Brasilien, Argentinien und Chile zu den WM-Dauergästen. Dazu kommen in diesem Jahr die Teams aus Kolumbien, Neuseeland, Australien, Namibia und den USA.

Wie funktioniert Faustball? Faustball zählt zu den Rückschlagspielen. Ähnlich wie beim Volleyball stehen sich zwei Mannschaften auf je einem Halbfeld gegenüber. Zwischen den Spielfeldseiten befindet sich eine Leine, die bei den Frauen 1,90 Meter hoch ist. Pro Team stehen fünf Spielerinnen auf dem Feld. Ziel des Spiels ist es, mit bis zu drei Ballkontakten den Ball so über die Leine ins gegnerische Feld zu schlagen, dass die Gegnerinnen ihn nicht mehr regelkonform zurückspielen können. Der Ball darf nur mit einem Arm gespielt werden. Da die beiden Feldhälften mit 25 Meter auf 20 Meter recht groß sind, darf vor jeder Ballberührung der Ball maximal einmal den Boden berühren. Faustball wird auf Gewinnsätze gespielt. Pro Satz werden elf Punkte benötigt (bei zwei Punkten Vorsprung), um diesen zu gewinnen. Damit ein Satz nicht ewig dauert, wird die Zwei-Punkte-Vorsprung-Regel begrenzt. Steht es einmal 14:14, entscheidet der folgende Punkt.

Bei der WM gewinnt bis zum Halbfinale das Team, welches zuerst drei Sätze gewinnt. In den Medaillenspielen geht es auf vier Gewinnsätze.

Wie ist der Turniermodus?

Gespielt wird in zwei Vierer-Gruppen und einer Dreier-Gruppe. Innerhalb der Gruppen spielt jedes Team einmal gegen jeden. Die vier Top-Teams der Vorjahre spielen in der Gruppe Gold, die vermeintlich größten Außenseiter in der Gruppe Bronze. Nach der Vorrunde stehen alle vier Teams der Gruppe Gold automatisch im Viertelfinale. Der Sieger der Gruppe Silber ist ebenso direkt für das Viertelfinale qualifiziert und trifft dort auf den Viertplatzierten der Gruppe Gold. Alle anderen Teams spielen in einer "Intermediate Round" die verbleibenden drei Viertelfinal-Plätze aus. Ab dem Viertelfinale geht's im K.o.-Modus weiter. Alle Platzierungen werden ausgespielt.

Die Gruppeneinteilung bei der WM Gruppe Gold: Österreich, Brasilien, Schweiz, Deutschland

Gruppe Silber: Argentinien, Chile, Australien, Neuseeland

Gruppe Bronze: Kolumbien, Namibia, USA

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger Deutschland geht als klarer Favorit in das Turnier. Die letzten vier Weltmeisterschaften konnte das deutsche Team alle gewinnen. Die härtesten Mitstreiter um den Titel werden Österreich (Vize-Weltmeister 2021), Brasilien (Weltmeister 2010) und die Schweiz sein - die Teams aus der Gruppe Gold eben.

Interessanter Fakt: Diese vier Nationen machten bei den bisherigen neun Weltmeisterschaften die Medaillen immer unter sich aus. Nie gelang es einem anderen Team, unter die Top drei zu kommen.

Wann spielt die deutsche Mannschaft?

Die Spiele in der Vorrunde finden am Donnerstag und Freitag statt, am Samstag und Sonntag sind die K.o.-/ und Platzierungsspiele. Je nach Platzierung in der Vorrunde wird das Viertelfinale am Samstag (9.11.) um 14 Uhr oder 15:30 Uhr stattfinden. Ein mögliches Halbfinale wäre am selben Tag um 20 Uhr oder um 21:30 Uhr deutscher Zeit. Die Final- und Platzierungsspiele finden am Sonntag (10.11.) statt. Das Spiel um die Bronzemedaille startet um 18:30 Uhr, das Finale um 20:45 Uhr.

Die deutschen Vorrundenspiele* Deutschland – Brasilien (Donnerstag, 7.11., 16:15 Uhr)

Deutschland – Schweiz (Donnerstag, 7.11., 21:30 Uhr)

Deutschland – Österreich (Freitag, 8.11., 17 Uhr) *Alle Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben. *Alle Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben.

Wo kann ich die Deutschland-Spiele schauen?

SWR Sport überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung live. Die Spiele sind sowohl im Livestream auf swr.de/sport als auch auf dem YouTube-Kanal SWR Sport zu sehen.

