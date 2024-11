Übereinstimmende Medienberichte Christian Ilzer wird neuer Trainer in Hoffenheim Stand: 15.11.2024 08:17 Uhr

Nach der Freistellung von Pellegrino Matarazzo hat die TSG Hoffenheim nach übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Trainer: Christian Ilzer, bisheriger Coach von Sturm Graz.

Am Montag (11.11.) hat die TSG Hoffenheim auf die sportliche Krise mit Tabellenplatz 15 reagiert und sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist nun der Nachfolger gefunden: der Österreicher Christian Ilzer (47).

Ilzer folgt Schicker und Pajduch von Graz nach Hoffenheim

Bislang war Ilzer Trainer beim Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz. Kurios: Nach der Verpflichtung von Geschäftsführer Andreas Schicker und vom Technischen Direktor Paul Pajduch ist Ilzer bereits der dritte Hoffenheimer Neuzugang vom steirischen Bundesligisten seit Oktober.

Ilzers Erfolgsgeschichte in Graz

Seit Ilzers Amtsantritt 2020 platzierte sich Sturm Graz in jeder Saison in den Top 3 der österreichischen Bundesliga. In den vergangenen drei Jahren gelang jeweils der Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Für die K.O.-Runde konnte sich der Verein aber nie qualifizieren. Der Höhepunkt gelang dann in der vergangenen Saison: Ilzer holte mit Graz das Double. Nach zehn Jahren wurde damit die Meister-Serie von RB Salzburg gebrochen, zudem gelang nach 2023 der zweite Pokalsieg in Folge.

Guter Start für Sturm Graz auch in dieser Saison

Auch in der aktuellen Saison legten Ilzers Grazer einen guten Start hin: Nach 13 Spieltagen steht der Vorjahres-Meister wieder ganz oben in der Tabelle, ist drei Punkte vor Verfolger Rapid Wien. Auch im nationalen Pokalwettbewerb lief mit dem Einzug ins Viertelfinale bislang alles nach Plan. Lediglich international ist die Bilanz noch ausbaufähig: In der Champions League gingen alle vier Spiele bislang verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund.