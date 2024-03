SWR1 Stadion | Samstag 14 -18 Uhr 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga Stand: 28.03.2024 10:39 Uhr

Die TSG Hoffenheim muss bei Tabellenführer Leverkusen ran, die abstiegsbedrohten Mainzer in Leipzig und der SC Freiburg will in Gladbach punkten.

Der SC Freiburg im Spiel 1 nach Christian Streichs Abschieds-Ankündigung

Lange wurde spekuliert, seit vergangener Woche ist es nun Gewissheit: Christian Streich gibt zum Ende dieser Saison seinen Posten als Cheftrainer beim SC Freiburg auf. Am Samstag beginnt also seine persönliche Abschiedstournee beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Der SC ist als Tabellen-Neunter noch immer in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Die letzten vier Bundesligapartien zwischen den beiden Clubs endeten jeweils unentschieden (3:3, 0:0, 0:0, 3:3). Unvergessen der letzte Sieg der Breisgauer in Gladbach, als man im Dezember 2021 mit 6:0 gewann. Wir sind in SWR1 Stadion in mehreren Live-Einblendungen natürlich ganz nah dran an diesem Spiel.

Mainz 05 vor Hercules-Aufgabe in Leipzig

Können die Mainzer den Schwung aus dem letzten Bundesliga-Dreier (2:0 gegen Bochum) mit nach Leipzig nehmen? Das Team von Trainer Bo Henriksen braucht als Tabellen-Sechzehnter jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Zum rettenden Ufer und Platz 15 haben die Rheinhessen bereits sechs Punkte Rückstand. Und jetzt geht es ausgerechnet zum Champions-League-Aspiranten RB Leipzig. Die Sachsen haben aus den letzten fünf Spielen vier Siege geholt und sich nach einer kurzen Schwächephase wieder stabilisiert. Dennoch: Soll der Klassenerhalt in Mainz geschafft werden, muss auch in Leipzig gepunktet werden, sonst könnte es ganz schnell sehr düster aussehen für die 05er.

Die TSG Hoffenheim beim ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen

Ganz Fußball-Deutschland fragt sich: Wann reißt die "Unbesiegbar-Serie" von Bayer Leverkusen? Die Werkself hat mit dem 2:1-Erfolg gegen Freiburg am letzten Spieltag einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Die Leverkusener sind seit nunmehr 33 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, führen die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung vor den Bayern an. Die TSG Hoffenheim belegt in der Auswärts-Tabelle der Bundesliga immerhin Platz 5 (nur Platz 15 in der Heim-Tabelle). Doch die Aufgabe am Samstag beim Über-Team von Trainer Xabi Alonso könnte natürlich schwieriger nicht sein. Wir sind in SWR1 Stadion auch bei diesem Spiel in vielen Einblendungen bis zum Schlusspfiff live dabei!

Moderation: Kersten Eichhorn

Sendung am Sa., 30.3.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz

