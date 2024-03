Fußball | 2. Bundesliga "Ein Stück weit befreit": FCK mit breiter Brust gegen Hannover 96 Stand: 14.03.2024 14:27 Uhr

Nach zwei Siegen in Serie will der 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 2. Liga im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Samstag, 20:30 Uhr) nachlegen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit zwei Siegen hintereinander gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga etwas Luft gewonnen. "Die Mannschaft war ein Stück weit befreiter in der Trainingswoche", sagte Trainer Friedhelm Funkel dem Auswärtsspiel bei Hannover 96. "Es war bessere Stimmung als zuvor. Das ist aber logisch, wenn man zweimal hintereinander gewinnt."

Trainer Friedhelm Funkel warnt vor Hannover 96

Gegen die Niedersachsen, die in dieser Spielzeit um den Aufstieg mitspielen, wolle man das Beste herausholen. "Das ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft, die ihre Stärken bei Standards hat. Ich werde aber nicht verraten, wie wir dort taktisch agieren werden", meinte der Coach.

Seit dieser Woche wissen die Pfälzer auch, gegen wen sie im Halbfinale des DFB-Pokals antreten müssen. Das Saar-Pfalz-Derby bei Drittligist 1. FC Saarbrücken am 2. April ist aber noch kein Thema, wie Funkel nachdrücklich betonte: "Ich habe noch nicht mitbekommen, dass bei uns einer über das Halbfinale spricht. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt."

Marlon Ritter muss in Hannover eine Gelb-Sperre absitzen. Ach der Langzeitverletzte Hendrick Zuck wird fehlen. Weiterhin wird Funkel Philipp Klement, Philipp Hercher und Frank Ronstadt nicht für den Kader nominieren. Alle Spieler haben Trainingsrückstand. "Sie sind auf einem guten Weg, aber wir haben zweimal hintereinander gewonnen. Da ändert man als Trainer nicht gerne den Kader", meinte Funkel. "So hart wie das für die Spieler ist. Aber wenn sie so weitermachen, sind sie nach der Länderspielpause sicher wieder eine Option", betonte er.

