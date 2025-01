Gold über 500 Meter Freistil Zwei Medaillen für Waschburger bei Eisschwimm- Weltmeisterschaft Stand: 16.01.2025 10:29 Uhr

Andreas Waschburger hat sich bei der Weltmeisterschaft im Eisschwimmen die nächste Medaille gesichert - er holte Silber über 250 Meter. Zuvor hatt er Gold über 500 Meter Freistil gewonnen. Beim Eisschwimmen darf die Wassertemperatur nicht über fünf Grad Celsius liegen.

Mit Informationen von Thomas Braml

Zweite Medaille für den Saarländer Andreas Waschburger im italienischen Molvena bei der Einsschwimm-Weltmeisterschaft: Er holte sich Silber im Rennen über 250 Meter. Waschburger musste sich nur dem Rumänen Andrei Enache geschlagen geben.

Gold über 500 Meter Freistil

Zuvor hatte sich der Saarländer aber schon Gold gesichert und damit erneut einen Weltmeistertitel im Eisschwimmen gewonnen. Der 37-jährige Saarbrücker setzte sich über 500 Meter Freistil gegen die internationale Konkurrenz durch und erreichte mit einer Zeit von 5:41,97 Minuten den ersten Platz.

Der zweite Platz ging an den südafrikanischen Schwimmer Reino von Wielligh mit einer Zeit von 5:50,22 Minuten vor Jakub Kacerovsky aus Tschechien (6:10,98 Minuten).

Wassertemperatur unter 5 Grad Celsius

"Das Wasser war diesmal mit 1,9 Grad Wassertemperatur spürbar kälter als erwartet, was den Körper zusätzlich gefordert hat", schrieb der Saarländer am Dienstag auf seiner Instagram-Seite. "Doch ich habe alles gegeben, und am Ende hat es gereicht, um mich an die Spitze zu setzen."

Beim Eisschwimmen darf die Wassertemperatur nicht über fünf Grad Celsius liegen. Die Athleten dürfen nur eine Badehose tragen, ein Neoprenanzug ist nicht erlaubt.

Diverse vorangegangene Erfolge

Bereits im vergangenen Jahr hat sich der saarländische Schwimmer bei der Europameisterschaft im rumänischen Oradea den Titel im Eisschwimmen über 500 Meter Freistil sowie über 1000 Meter Freistil gesichert. Dabei stellte er auch neue Weltrekorde auf.

Im Jahr davor gelang ihm bei der WM in Frankreich der Titelgewinn mit der deutschen 4 x 50 Meter Freistil Mixstaffel. Ebenfalls im Jahr 2023 hat er außerdem den bisherigen Weltrekord bei der Durchquerung des Ärmelkanals gebrochen. In 6 Stunden 45 Minuten schwamm er die 32,31 Kilometer lange Strecke von Dover nach Calais.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 15.01.2025 berichtet.

Mehr zu Andreas Waschburger:

Saarbrücker Schwimmer Waschburger erringt neuen Weltrekord in Hawaii Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat einen neuen Weltrekord im Freiwasser aufgestellt. In Hawaii durchquerte er den Molokai-Kanal in 9 Stunden, 55 Minuten und zehn Sekunden. Das ist mehr als zwei Stunden schneller als der bisherige Rekord.

Waschburger holt EM-Titel und Weltrekord im Eisschwimmen Der saarländische Schwimmer Andreas Waschburger hat sich bei der Europameisterschaft im rumänischen Oradea am Freitag den Titel über 500 Meter Freistil und am Samstag über 1000 Meter Freistil im Eisschwimmen gesichert. Dabei stellte er auch neue Weltrekorde auf.