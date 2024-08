Wohl nur noch geringe Medaillenchancen Tokio- Olympiasiegerin Klein startet heute im Bahn-Vierer Stand: 06.08.2024 11:21 Uhr

Die saarländische Radsportlerin Lisa Klein startet heute mit dem Bahn-Vierer in den olympischen Wettbewerb. Vor drei Jahren in Tokio noch überragender Olympiasieger, konnte das Team nach einer Umsetzung nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen.

Den Olympischen und den Weltrekord in der Vierer-Mannschaftsverfolgung der Damen hält seit den Olympischen Spielen 2021 die deutsche Mannschaft. Wenn es heute ab 17.30 Uhr die Qualifikation startet, gehören die Olympiasiegerinnen von Tokio allerdings nicht mehr zu den Topfavoritinnen.

Vierer wurde 2022 neu formiert

Nachdem die mehrfache Weltmeisterin Lisa Brennauer ihre Karriere 2022 beendete, konnte der erfolgsverwöhnte Vierer nicht mehr an die frühere Siegesserie anknüpfen. Bei der WM 2022, am gleichen Ort des heutigen Wettkampfs, reichte es für den fünften Platz, ein Jahr später wurde die deutsche Mannschaft Siebter. In diesem Frühjahr bei den Europameisterschaften konnte das deutsche Team Bronze einfahren.

Gemeinsam mit der saarländischen Radsportlerin Lisa Klein werden heute Mieke Kröger, Laura Süßemilch und Franziska Brauße auf die Bahn gehen. Von den zehn Teams am Start qualifizieren sich acht für die nächste Runde am Mittwochmittag, die Medaillenentscheidungen stehen dann am Mittwochabend an.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 06.08.2024.

