SVE trifft nach Pokal-Hoch auf den KSC SV Elversberg will Punkte in Karlsruhe holen Stand: 23.08.2024 07:29 Uhr

Nach dem 7:0-Torfestival im DFB-Pokal gegen Hildesheim erwartet Elversberg das nächste Liga-Duell gegen den Karlsruher SC. Vergangene Saison hatten die Saarländer beide Spiele gegen den KSC verloren. Am Freitagabend gibt es die Chance, diese Statistik aufzupolieren.

Mit einem Pokal-Erfolg im Rücken reist die SV 07 Elversberg zum Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC. In der ersten DFB-Pokalrunde konnten die Saarländer vergangenen Sonntag mit einem 7:0 ihrer Favoritenrolle gegen den Oberligisten aus Hildesheim gerecht werden.

Infos zum Spiel

Wann: Freitag, 23.08.2024, 18.30 Uhr

Wo: Wildparkstadion Karlsruhe

Stream: Audiostream der Sportschau

Steffen zur Leistung der SVE: "Wir werden besser"

In der Anfangsphase kritisierte SVE-Trainer Horst Steffen noch die fehlende Konsequenz in den Zweikämpfen, war aber nach dem Schlusspfiff dann insgesamt zufrieden mit seinem Team: "Wir werden besser. Jeder Einzelne entwickelt sich von Spiel zu Spiel weiter."

Insbesondere im Ligaspiel gegen den Absteiger 1. FC Köln habe die Mannschaft einen "gewaltigen Schritt" gemacht. Es habe 20 bis 30 Minuten gegeben, "wo wir das Gefühl hatten, dass wir mit einer der Top-Mannschaften der Liga mithalten können, und das nehmen wir mit nach Karlsruhe", so Steffen.

"Ein Punkt – auch in Ordnung"

So lautet das vom Trainer ausgegebene Ziel gegen den KSC in erster Linie: Dranbleiben und sich weiterentwickeln. Bestenfalls will Horst Steffen mit der SVE dabei auch weitere Punkte sammeln: "Wir wollen gut sein und wenn wir gut sind, können wir vielleicht etwas mitnehmen. Wenn es drei Punkte sind – gerne. Wenn es ein Punkt ist – auch in Ordnung."

Wie die Elversberger kommt auch ihr Gegner mit Rückenwind aus dem Pokal in das Duell. 5:0 hat der Karlsruher SC souverän gegen die Sportfreunde Lotte gewonnen. In der Liga hat das Team bisher einen 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg und ein torloses Remis gegen Düsseldorf zu verzeichnen.

SVE muss "gewaltig arbeiten"

Ein Sieg und damit die ersten drei Punkte der Saison gegen die Karlsruher – das wird schwierig, weiß der Coach: "Das ist eine starke Mannschaft. Eine Konstanz, eine Wucht, die uns erwartet im Stadion." Vergangene Saison hat die SVE beide Spiele gegen den anstehenden Gegner verloren: in der Hinrunde mit 2:3 und in der Rückrunde mit 0:3.

Zwei Niederlagen mit jeweils drei Gegentoren: keine schmeichelhafte Statistik aus Sicht der SVE. Im Rückrundenspiel sind allerdings auch viele Verteidiger der Elversberger verletzt ausgefallen. Auch ohne Verletzte müsse sein Team für einen Punktgewinn aber "gewaltig arbeiten und Karlsruhe zu Fehlern zwingen", so Steffen.

Zwei Neuzugänge "sehr wahrscheinlich" im Kader

Gegen den KSC gibt es nicht nur keine Ausfälle, sondern diese Woche gab es bei der SVE gleich drei Neuzugänge zu verkünden: Lukas Petkov wechselt vom FC Augsburg an die Kaiserlinde. Der 23-Jährige war zuletzt auf Leihbasis bei der SpVgg Greuther Fürth und soll nun die Offensive verstärken.

Die SV Elversberg hat außerdem im Mittelfeld mit Muhammed Damar von der TSG Hoffenheim weitere Verstärkung auf Leihbasis geholt. Beide Spieler seien "sehr wahrscheinlich" gegen den KSC im Kader, so Steffen.

Der dritte Neuzugang, Tom Zimmerschied, von Dynamo Dresden, war noch nicht im Mannschaftstraining und kommt für das anstehende Spiel deshalb noch nicht in Frage.

Start der Partie zwischen dem Karlsruher SC und der SV Elversberg ist am Freitagabend um 18.30 Uhr im Wildparkstadion in Karlsruhe. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es direkt nach Abpfiff auf SR.de und am Samstag im SR Fernsehen in der SR-sportarena ab 17.30 Uhr.

