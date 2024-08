Saisonbeginn in 2. Liga SV Elversberg reist zum Auftakt nach Magdeburg Stand: 03.08.2024 09:02 Uhr

Heute startet für die SV Elversberg die "verflixte" zweite Saison in der 2. Liga. Zum Auftakt geht es für das Team von Trainer Horst Steffen gegen den 1. FC Magdeburg. Ein unangenehmer Gegner, weiß der SVE-Coach noch aus der vergangenen Spielzeit.

Kirsten Pfister

Die SV Elversberg startet am Samstag in ihre zweite Saison in der 2. Bundesliga. Dann treten die Saarländer auswärts beim 1. FC Magdeburg an. Damit beginnt "nicht nur der Ernst, sondern auch die Freude", ist Trainer Horst Steffen positiv gestimmt.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 3. August, 13.00 Uhr

Wo: Magdeburger Avnet Arena

Stream: Audiostream der sportschau

Steffen zufrieden mit der Vorbereitung

Insgesamt zieht der SVE-Coach eine positive Bilanz der Vorbereitung. Vor allem der Start mit den Neuzugängen sei sehr euphorisch gewesen und man habe gute Leistungen abrufen können. Zwischendurch gab es aber auch Dämpfer mit kleineren Verletzungen und Testspielen ohne Sieg.

Dazu zählen die 1:3-Niederlage gegen Hoffenheim und zuletzt ein 1:1-Remis gegen Viktoria Köln. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen die Viktoria in der zweiten Halbzeit zeigte sich Horst Steffen dennoch zufrieden.

Sportschau-Audiostream SV Elversberg gegen 1. FC Magdeburg Am Samstag hören Sie hier ab 13.00 Uhr den Audio-Livestream zur Partie SV Elversberg gegen 1. FC Magdeburg.

Da habe man schon das gewohnte Spielsystem sehen können. Punkte, an denen noch gearbeitet werden sollte: Hereingaben und die Positionierung im Sechzehner. Der Treffer gegen die Kölner kam durch einen Elfmeter zustande. Aus dem Spiel heraus fielen keine Tore.

SVE muss "zwei, drei schmerzhafte Abgänge" kompensieren

Insbesondere im Angriff also noch Fragezeichen. Horst Steffen spricht von "zwei, drei schmerzhaften Abgängen", bei denen man noch abwarten müsse, "inwieweit wir die kompensieren können." Zu den einschneidenden Abgängen gehören mit Sicherheit Offensivkräfte wie Paul Wanner, Wahid Faghir und Jannik Rochelt.

Ein großer Stamm an Leistungsträgern der vergangenen Saison ist aber auch erhalten geblieben. So ist der Kader der SVE eine Mischung aus Spielern, die Erfahrung mitbringen und solchen, die noch keine Spiele in der 2. Liga absolviert haben. Die wahre Qualität der Mannschaft werde man aber erst sehen, wenn die Liga losgeht, so Steffen.

Magdeburg kein willkommener erster Gegner

Und wenn die am Samstag losgeht will er "wieder gut starten." Der 1. FC Magdeburg ist allerdings "kein willkommenes erstes Spiel", obwohl der Gegner die vergangene Saison drei Plätze hinter der SVE abschloss. Steffen stellt sich auf eine enge Begegnung mit viel Ballbesitz für Magdeburg ein – so wie auch schon in den ersten beiden Begegnungen der Teams.

Im Hinspiel der Spielzeit 2023/24 konnten die Saarländer gegen die Magdeburger zunächst 2:0 in Führung gehen, kassierten dann einen Gegentreffer und retteten den 2:1-Sieg mit "viel Hinterherlaufen" über die Zeit. "Das war ein anstrengendes Spiel", erinnert sich der SVE-Trainer. Die Rückrundenbegegnung ging torlos mit 0:0 aus.

Obwohl auch die Magdeburger personelle Veränderungen über den Sommer vorgenommen haben, ist von ihnen mit einem ähnlichen Spielsystem wie vergangene Saison zu rechnen. Das bedeutet für die SVE: viel Laufaufwand, wenig eigener Ballbesitz und Warten auf eigene Möglichkeiten.

Jäkel noch in der Reha

Personell steht Horst Steffen zum Saisonstart fast der komplette Kader zur Verfügung. Die in der Vorbereitung verletzten Spieler befänden sich alle wieder im Trainingsbetrieb. Lediglich Frederik Jäkel wird für Samstag ausfallen.

Der Innenverteidiger befindet sich nach Vereinsangaben noch in der Reha. Bereits im Februar riss er sich beim Auswärtsspiel in Düsseldorf das Kreuzband und arbeitet seitdem an seinem Comeback.

Anstoß der Begegnung ist um 13.00 Uhr in der Magdeburger Avnet Arena. Eine Zusammenfassung gibt es direkt im Anschluss auf SRinfo.de und am Sonntag im SR Fernsehen im aktuellen bericht.

Mehr zur SV Elversberg

Saarbrücken und Elversberg mit letzten Testspielen vor Saisonstart Eine Woche vor Saisonstart haben die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken am Samstag noch Testspiele absolviert. Die SVE und Viktoria Köln trennten sich 1:1, der FCS schlug Swift Hesperange aus Luxemburg mit 3:0.

Teamcheck: So startet die SV Elversberg in die neue Saison Schon bald geht es los: Am 3. August startet die SV Elversberg in ihre zweite Zweitliga-Saison. Einige wichtige Spieler haben den Verein verlassen, einige verheißungsvolle wurden verpflichtet. Der SVE-Teamcheck.

Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani verstärkt SV Elversberg Die SV Elversberg bekommt für die kommende Zweitliga-Saison Verstärkung aus der Bundesliga: Stürmer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim wechselt leihweise für ein Jahr an die Kaiserlinde.

Stammspieler Jannik Rochelt verlässt die SV Elversberg für Hannover Nun steht es fest: Die SV Elversberg muss in der neuen Saison ohne Jannik Rochelt auskommen. Hannover 96 bezahlt 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler. Rochelts Vertrag bei der SVE sollte eigentlich erst zum Sommer 2026 enden. Für die SVE dürfte Rochelts Abgang ein herber Verlust sein.

SV Elversberg empfängt den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel in neuer Saison Für Fans der SV Elversberg hat das Warten bald ein Ende. Am ersten Augustwochenende beginnt die Saison 2024/2025, am Donnerstag ist der Spielplan veröffentlicht worden. Und der hält schon am zweiten Spieltag einen echten Kracher bereit.