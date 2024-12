Heimspiel gegen Schalke Elversberg kann großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen Stand: 20.12.2024 20:35 Uhr

Um relativ sicher als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen, muss für die SV Elversberg ein Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen Schalke 04 her.

Freitagabend, Flutlichtspiel, der Tabellenführer der 2. Bundesliga empfängt den FC Schalke 04. Die Ausgangssituation war schon sehr besonders: Der Tabellenführer SV Elversberg hätte gegen Schalke einen großen Schritt zur Herbstmeisterschaft machen können. Doch das misslang gründlich.

Schalke gelingt frühe Führung

Schon nach elf Minuten brachte Schalke-Kapitän Kenan Karaman mit einem schönen Solo sein Team nach vorne. Bei seinem Dribbling ließ er gleich mehrere Elversberger stehen und vollendete mit dem rechten Fuß ins obere halblinke Eck (11. Minute).

Kurze Zeit später ermöglichte dann ein Torhüterfehler der Elv den Ausgleich. Carlo Sickinger schoss aus 21 Metern mit rechts eigentlich recht harmlos, weil unplatziert aufs Tor. Doch dem Schalker Keeper Justin Heekeren rutschte der Ball durch die eigentlich fangbereiten Hände (25. Minute).

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Fisnik Asllani die Führung für den Gastgeber auf der Fußspitze. Aber der Ball ging ein paar Zentimeter übers Tor. Mit einem Stand von 1:1 ging es für die Teams in die Kabinen.

Sylla bringt Schalke 04 wieder in Führung

Schalke war es in der ersten Halbzeit recht gut gelungen, die Räume für die Elversberger eng zu machen. Nach diesem Konzept machten sie auch zu Beginn der zweiten Hälfte weiter.

Rund zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit dann die erneute Führung für die Gäste: Derry Murkin flankte in hohem Bogen an die halbrechte Fünferkante, wo Moussa Sylla hoch sprang - höher als sein Bewacher Maximilian Rohr. Sylla köpfte in die nahe Ecke. (55. Minute)

Schallenberg und wieder Sylla machen Schalkes Sieg perfekt

Auch danach blieb die Partie intensiv und umkämpft. Schalke wurde zunehmend dominierender, hatte Spiel gut im Griff, die Elversberger blieben weitgehend ideenlos gegen das Team aus Gelsenkirchen.

In der 67. Minute konnten die Schalker einen Aufbaufehler der SVE für sich nutzen. Nachdem Max Grüger Lukas Petkovs ungenauen Pass abgefangen hatte, bediente er Karaman auf der linken Strafraumseite. Der flankte halbhoch nach innen. Ron Schallenberg ließ den Ball aus mittigen sieben Metern über die Stirn in die lange Ecke gleiten. (67. Minute)

Den Sack zu machte dann Moussa Sylla. Er punktete in der 75. Minute nach einer Vorlage von Adrian Gantenbein aus gut acht Metern mit dem rechten Fuß in die lange Ecke (75. Minute).

Köln und Paderborn spielen jetzt um Herbstmeisterschaft

Die SV Elversberg bleibt vorerst weiter an der Spitze der Tabelle. Der 1. FC Köln oder der SC Paderborn könnten jedoch am Wochenende an der Elv vorbeiziehen.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 20.12.2024.

