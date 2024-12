Auf Platz eins in die Winterpause? SV Elversberg kann sich gegen Schalke zum Herbstmeister krönen Stand: 19.12.2024 14:43 Uhr

Um relativ sicher als Tabellenführer auch in die Winterpause zu gehen, muss für die SV Elversberg ein Sieg im letzten Spiel des Jahres her. Im Freitags-Flutlicht empfängt die SVE an der Kaiserlinde niemand geringeres als den FC Schalke 04.

Matthew Genest-Schön

Was für ein Highlight zum Abschluss einer verrückten Zweitliga-Hinrunde: Freitagabend, Flutlichtspiel, der Tabellenführer der 2. Bundesliga empfängt den FC Schalke 04. Das allein klingt schon sehr besonders und einem Jahresabschluss angemessen. Dass der Tabellenführer aktuell aber die SV Elversberg ist, macht dieses Szenario umso verrückter.

Die Saarländer können mit einem Heimsieg gegen den Club aus Gelsenkirchen sogar auf Platz eins überwintern. „Die Vorfreude ist groß, es wird ein spannendes Duell“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.

Infos zum Spiel

Wann: 20.12.2024, 18.30 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde

Stream: Audiostream auf sportschau.de

Gegen Schalke noch ungeschlagen

Die Bilanz spricht bis jetzt für die SVE – auch wenn sich die beiden Teams erst zweimal gegenüberstanden – jeweils in der Vorsaison, als es im Hinspiel auf Schalke einen sensationellen 2:1-Auswärtssieg und im Rückspiel an der Kaiserlinde ein umkämpftes 1:1-Unentschieden gab.

Wie in der vergangenen Spielzeit hinkt der FC Schalke 04 den eigenen Erwartungen massiv hinterher. Rang 14, dazu nur 17 Punkte – zu wenig für den großen Club aus dem Ruhrgebiet, auch wenn die Formkurve zuletzt etwas nach oben zeigt. „Es kommt ein sehr guter Gegner auf uns zu. Schalke ist aktuell sehr fleißig unterwegs. Sie haben gute Abläufe sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, mit jeder Menge Tempo in ihrem Spiel“, analysiert SVE-Trainer Horst Steffen.

Immerhin haben die Schalker unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele verloren, dazu vor zwei Wochen den SC Paderborn mit 4:2 von der Tabellenspitze geschossen.

Schon fünf Heimsiege

Elversberg empfängt Schalke mit breiter Brust und vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Dazu besticht die Steffen-Elf durch eine Heimstärke, die ihr bei dem Spielplan nur die wenigsten zugetraut hätten. Der HSV, Köln, Kaiserslautern, Nürnberg oder Hannover 96 – sie alle mussten Punkte im Saarland liegenlassen. Die SVE ist mit 16 Punkten aus acht Heimspielen das zweitstärkste Team der Liga vor heimischem Publikum.

„Es soll natürlich ein schöner Abschied des Jahres werden – wir wollen vor unserer heimischen Kulisse und bei einer tollen Atmosphäre ein gutes Spiel machen, um die Punkte zuhause zu behalten“, sagt Horst Steffen, der von Druck durch die erstmalige Tabellenführung nichts wissen will.

„Einfach unser Spiel spielen“

Zuletzt war die Halbwertszeit der Tabellenführer in Liga zwei überschaubar. Hannover 96 war zwei, der SC Paderborn drei Spieltage ganz oben. Beide Mannschaften hatten nach der Eroberung der Tabellenspitze mit Problemen zu kämpfen und schienen plötzlich verwundbar und etwas unsicher. Ob dieses Schicksal auch der SV Elversberg droht?

Von der Tabelle habe man sich nie beeinflussen lassen, meint der Trainer. „Stehen wir unten, stehen wir oben – wir haben meistens einfach unser Spiel gespielt.“ Und das soll auch die Marschroute für den Jahresabschluss gegen Schalke 04 sein. Als Tabellenführer, am Freitagabend, unter dem Flutlicht an der Kaiserlinde. Viel mehr Festtagsstimmung geht kaum – außer, wenn die SVE über Weihnachten und die Winterpause an der Tabellenspitze bleibt.

Derzeit steht Elversberg punktgleich mit dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn an der Spitze der 2. Bundesliga. Theoretisch könnten auch diese beiden Clubs trotz eines SVE-Sieges noch an der Elv vorbeiziehen, müssten dann aber selbst regelrechte Kantersiege in ihren Spielen am Sonntag feiern.

