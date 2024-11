2. Liga am Sonntag SV Elversberg empfängt Tabellenführer Hannover Stand: 10.11.2024 08:52 Uhr

Auf die Niederlage beim Tabellenschlusslicht SSV Jahn Regensburg folgt heute für die SV 07 Elversberg das Duell mit dem aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga. Hannover 96 ist zu Gast an der Kaiserlinde und will in Elversberg weitere Punkte für ihre Aufstiegs-Ambitionen sammeln. Die SVE dagegen strebt nach Wiedergutmachung.

Nach der in Trainer Horst Steffens Augen „unnötigen“ 0:1-Niederlage beim SSV Jahn Regensburg vergangenes Wochenende empfängt die SV 07 Elversberg heute Hannover 96 an der Kaiserlinde.

Mit dem anstehenden Gegner verbindet die SVE eine besondere Erinnerung: Vor 16 Monaten bestritten die Elversberger in Hannover ihr erstes Zweitligaspiel überhaupt. Sowohl dieses Hin- als auch das Rückspiel der vergangenen Saison zwischen den beiden Teams endete 2:2 unentschieden.

Wann: Heute, 10.11.2024, 13.30 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde, Elversberg

Hannovers Aufholjagd an die Tabellenspitze

Der anstehende Gegner der Elversberger befindet sich in einem echten Formhoch. Nachdem der Start in die aktuelle Saison zunächst eher durchschnittlich verlief, starten die Hannoveraner aktuell so richtig durch.

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen ist Hannover 96 an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gestürmt und untermauert in diesen Wochen die jahrelangen Aufstiegsambitionen.

Wiedergutmachung nach „unnötiger“ Niederlage gegen Regensburg

Die große Stärke des Teams ist dabei die Defensive: Mit nur sieben Gegentoren stellt das Team von Stefan Leitl die beste Abwehr der Liga. Eine echte Aufgabe für eine Elversberger Mannschaft, die sich in der Vorwoche gegen defensiv stabile Regensburger schwer tat.

„Sie machen wenige Fehler, die zu gegnerischen Chancen führen“, analysierte Steffen. „Also müssen wir am Sonntag schon richtig arbeiten, um Lücken zu reißen und Fehler aufzudecken.“

Elversberg bereitet sich auf Spiel gegen Hannover vor Gegen Hannover 96 trat die SV Elversberg vor sechszehn Monaten als erstes Mal zu einem Zweitligaspiel an. Damals spielten sie unentschieden. Lukas Pinckert war nur Ergänzungsspieler. In dieser Saison läuft es gut für ihn als Innenverteidiger, und er sieht dem Spiel vorfreudig entgegen. Elversberg will trotz vieler Verletzter an den Sieg gegen den Hamburger SV anknüpfen.

Auswärtsschwäche trifft auf Heimstärke

Gegen den defensivstarken Tabellenführer sollten es die Saarländer heute also vermeiden, in Rückstand zu geraten. Denn Lücken für eigene Chancen zu finden, dürfte schwierig werden.

„Wir haben den Spitzenreiter vor der Brust, also wissen wir, was auf uns zukommt.“, sagte Steffen auf der Pressekonferenz. „Wir haben die Möglichkeit, uns zu beweisen, und wollen zuhause wieder ein gutes Ergebnis erzielen.“

Auswärts tut sich Hannover bisher jedoch verhältnismäßig schwer. Halten die Niedersachsen nach sechs Spielen zwar eine noch makellose Heimbilanz, so holpert es auswärts doch noch gewaltig. Erst vor zwei Wochen feierten die 96er den ersten und bislang einzigen Auswärtssieg - am 10. Spieltag!

Hannoversche Auswärtsschwäche trifft damit auf saarländische Heimstärke. Die bisher einzige Niederlage an der Kaiserlinde musste die SVE Ende September gegen Ulm hinnehmen. Kann Elversberg gegen Hannover an das 4:2 Heimspiel-Fest gegen den Hamburger SV anknüpfen?

Steffens Personalsorgen vergrößern sich

Personell ist das Team von Trainer Horst Steffen weiterhin geschwächt. Nach Semih Sahin und Robin Fellhauer fällt mit Luca Schnellbacher jetzt auch der nächste Leistungsträger aus. Der Mittelstürmer verletzte sich im Spiel gegen Regensburg am Knie und am Sprunggelenk und fällt einige Wochen aus.

„Jetzt müssen wir als Einheit auftreten“, reagiert Innenverteidiger Lukas Pinckert auf die Ausfälle. Trainer Horst Steffen hatte bereits vor der Verletzung Schnellbachers immer wieder scheinbar gelassen betont, dass er einen breiten Kader zur Verfügung habe und viele Spieler auf der Bank auf ihren Einsatz warten würden.

