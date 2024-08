Dritte Liga Südwest-Duell: 1. FC Saarbrücken läuft in Mannheim auf Stand: 30.08.2024 17:41 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken will morgen auswärts beim SV Waldhof Mannheim drei Punkte mit nach Hause nehmen. Beide Mannschaften hatten keinen guten Saisonstart und sind daher zum Siegen verdammt. Der SR überträgt die Partie ab 14.00 Uhr live.

Nach der bitteren Heim-Niederlage vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt ist der 1. FC Saarbrücken auf Wiedergutmachung aus, und auch der Gegner SV Waldhof Mannheim steht als Vorletzter der Tabelle gehörig unter Druck.

Infos zum Spiel:

Wann: Samstag, 31.08.2024, 14.00 Uhr

Wo: Carl-Benz-Stadion in Mannheim

Stream: Live im SR Fernsehen und auf SR.de

Defensiv stabiler im Spiel gegen Mannheim

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl machte vor dem letzten Spiel gegen Ingolstadt klar: "Mir ist eigentlich auch egal, wie: Hauptsache wir gewinnen dieses Spiel." Nach eklatanten Lücken in der Abwehr kassierten die Saarbrücker nach einem hart umkämpften Ausgleich allerdings eine Niederlage.

Gegen Mannheim, so Ziehl auf der Pressekonferenz am Freitag, muss es anders laufen: "Wir müssen kompakter auftreten, defensiv stabiler sein, bessere Abstände haben, um dem Gegner nicht so viele Möglichkeiten zu bieten." Neben defensiven wie offensiven Standardsituationen sei das diese Woche einer der Trainingsschwerpunkte gewesen. Beide Teams werden den Sieg unbedingt wollen. Er erwarte daher ein "heißes Spiel" mit mehr Kompaktheit und besseren Abständen seiner Mannschaft auch in der letzten Linie.

Brisantes Derby vor vollem Haus

"Machtkampf? Ich glaube, es geht für mich um eine sportliche Beurteilung," so FCS-Trainer Ziehl weiter. Nach der Niederlage gegen Ingolstadt waren am vergangenen Sonntag im Ludwigsparkstadion deutliche "Ziehl raus"-Rufe zu hören gewesen. "Beide Mannschaften sind nicht zufrieden mit dem Start, und trotzdem muss man auch da mit kühlem Kopf agieren und nicht ohne Sinn und Verstand anrennen," sagte der Trainer und Manager des FCS.

Mit bisher über 13.000 verkauften Tickets (Stand 30. August) erwartet den 1. FC Saarbrücken eine durchaus mächtige Kulisse in Mannheim. Als Tabellenvorletzter steht das Team von Trainer Marco Antwerpen mit nur einem Punkt sportlich - wie die Saarbrücker auch - unter Zugzwang.

400. Spiel von Zeitz und Transfer-Erfolg aus der Schweiz

"Morgen zählt nicht das 400. Spiel von mir, sondern das Auswärtsspiel bei Mannheim, und das wollen wir halt gewinnen", so der 34-jährige Kapitän des FCS, Manuel Zeitz, der in seiner gesamten Fußballkarriere bisher schon über beeindruckende 40.000 Minuten auf dem Feld stand. Viele Höhepunkte, so Zeitz, haben seine Zeit beim 1. FC Saarbrücken geprägt.

Verstärkt wird das Team um den Rekord-Kapitän ab sofort von Joel Bichsel vom BSC Young Boys. Der Verteidiger, der auch für die Schweizer U21-Nationalmannschaft aufläuft, war vergangenes Jahr an den SC Freiburg II ausgeliehen. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim 1. FC Saarbrücken. Es erfüllt mich mit Stolz, für diesen Traditionsverein und seine großartigen Fans spielen zu dürfen."

FCS schöpft fast aus den Vollen

Nicht mit auf dem Feld stehen wird am Samstag Richard Neudecker, der sich in der Trainingswoche eine leichte Zerrung im Rückenbereich zugezogen hat. Dazu kommen die schon bekannten Ausfälle von Bjarne Tölke und Boné Uaferro. Auch wenn dazu nicht alle Spieler das vollständige Trainingsprogramm diese Woche absolviert haben, erwartet FCS-Trainer Ziehl vor dem Südwest-Duell sonst keine weiteren Ausfälle.

Der SR überträgt die Partie aber am Samstag um 14.00 Uhr live im SR Fernsehen sowie im Livestream auf SR.de und in Teilen auch im Radio auf SR 3 -Saarlandwelle.

