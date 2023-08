Mehrere Rennen Scardino und Vergos siegen bei August-Renntag in Güdingen Stand: 15.08.2023 19:45 Uhr

„Boxen auf und Start frei“ – das sind die traditionellen Kommandos vor den Pferderennen auf der Rennbahn in Güdingen. Und die waren auch am Dienstag wieder zu hören. Bei den Siegern gab es keine Überraschungen.

Mit Informationen von Stefan Hauch

Das sah gar nicht gut aus, was sich da am Dienstagmittag über der Rennbahn in Saarbrücken-Güdingen am Himmel abspielte. Doch Regen und Gewitter zogen beinahe pünktlich ab.

Im „Führring“ präsentierten sich kurz vor dem Start noch einmal Jockeys und Pferde den Wettteilnehmern. Anschließend liefen die neun Konkurrenten über die 1900 Meter.

Scardino gewinnt „Lotto-Preis“

Im „Lotto-Preis“, einem aus gleich drei Rennen, ging es um 8000 Euro Preisgeld. Von Beginn an gab Tommaso Scardino auf der vierjährigen Stute Gamine das Tempo vor. Der Jockey kennt die Bahn in Saarbrücken, war hier schon oft zu Gast. Er hat hier schöne Siege gefeiert, aber auch einen schweren Sturz erlebt.

Anna van den Troost aus den Niederlanden versuchte mit Antrim, Scardino beizukommen, ebenso Robin Weber auf Olpha. Doch alle Attacken verpufften.

Keine Überraschung beim Trabfahren

Zum wichtigsten Trabfahren des Nachmittags über 2100 Meter kam dann die Sonne heraus und schien auf ein Startfeld mit acht Konkurrenten. Constantin Vergos übernahm das Risiko, gleich an die Spitze zu gehen. Er fuhr Niki Hannover, eine sechsjährige, braune Stute. Dreimal haben sie hier in den letzten sechs Rennen gewonnen, zweimal den zweiten Platz belegt.

Das zahlte sich aus: Nach einem kurzen Führungswechsel durch Sina Baruffolo fuhr Vergos souverän zum Sieg.

Einziger Renntag in Deutschland

Der 15. August ist nur im Saarland, in Teilen Bayerns und in Frankreich ein Feiertag. Und die Rennbahn Saarbrücken-Güdingen profitiert davon. Nur hier liefen an diesem Nachmittag Pferderennen, und das war nicht nur für die Besucherinnen auf der Bahn, sondern vor allem für die Pferdewettenliebhaber in ganz Deutschland interessant – alle Rennen liefen im Internet und konnten weltweit bewettet werden.

Aber auch für Kinder wurde wieder einiges geboten: unter anderem mit Kinderschminken, dem Rennbahn-Kids-Club und dem Islandpferdezentrum Brunnenhof, das den jungen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit bot, selbst in den Sattel zu steigen.

75 Jahre Rennbahn Saarbrücken

1948 wurde die Rennbahn in Güdingen gebaut. Seitdem hat sie 226 Renntage mit Tausenden von Rennen erlebt. Über die Jahrzehnte gab es dabei einige denkwürdige Höhepunkte.

Schon 1955 lockte der Start des Engländers Peter Townsend 20.000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Townsend war damals der bürgerliche und geschiedene Verlobte von Prinzessin Margaret, der Schwester der Queen – ein Skandal. Margaret musste die Verlobung auflösen. Und Townsend blieb in Güdingen sieglos.

Unvergessen ist auch der Nachmittag, an dem ein Wetter für zehn Euro Einsatz einen Gewinn von 33.000 Euro kassierte. Ebenfalls in Erinnerung bleibt das Jahr 1993. Das Hochwasser der Saar überflutete das gesamte Gelände. Der Renntag musste abgesagt werden.

