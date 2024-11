Anstoß um 19.00 Uhr Saarlandpokal: Saarbrücken und Homburg schalten sich ein Stand: 04.11.2024 16:01 Uhr

Am Dienstag greifen der 1. FC Saarbrücken und der FC Homburg in den Saarlandpokal ein. Der FCS trifft auf den Verbandsligisten SG Saubach, der FC Homburg ist beim Verbandsligisten VfL Primstal zu Gast. Im Anschluss werden die Achtelinal-Begegnungen ausgelost.

Die Rollen bei den beiden letzten Begegnungen der fünften Runde im Saarlandpokal am Dienstag sind klar verteilt. Titelverteidiger und Drittligist 1. FC Saarbrücken tritt bei der SG Saubach an, die derzeit den zehnten Platz in der Verbandsliga Nord-Ost belegt. Der FCS rangiert derzeit auf Platz fünf in Liga drei. Am vergangenen Wochenende sicherten sich die Saarländer durch das späte Ausgleichstor von Kai Brünker einen Punkt in Aue.

Auch der FC Homburg hat bei der Partie gegen den Verbandsligisten VfL Primstal die klare Favoritenrolle inne. Und nach dem befreienden Sieg am Wochende gegen den Tabellenzweiten Hoffenheim dürfte das Selbstvertrauen des Regionalligisten nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder zurück sein.

Anstoß bei beiden Partien ist um 19.00 Uhr. Am Dienstag werden zudem die Achtelfinalbegegnungen im Saarland ausgelost.

