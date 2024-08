Miroslav Klose an Seitenlinie Saarbrücken empfängt Zweitligist Nürnberg zum DFB-Pokal im Ludwigspark Stand: 17.08.2024 09:40 Uhr

Nach den ersten zwei Saisonspielen in der 3. Liga steht für den 1. FC Saarbrücken am Sonntag die erste DFB-Pokalrunde an. Im heimischen Ludwigspark empfangen die Blau-Schwarzen den 1. FC Nürnberg, trainiert vom früheren Weltmeister Miroslav Klose. Gelingt den Saarländern das nächste Pokal-Märchen?

Kirsten Pfister

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ – diese Fußball-Weisheit hat der 1. FC Saarbrücken vergangene Saison eindrücklich unter Beweis gestellt. Wie weit wird es diesmal im Pokal für den FCS gehen? Zur ersten Pokal-Runde empfängt Saarbrücken am Sonntag um 13.00 Uhr den 1. FC Nürnberg im Ludwigspark.

Der FCS gilt als „Pokal-Schreck“

Dass ihnen der DFB-Pokal liegt, hat Saarbrücken schon als Regionalligist bewiesen und vergangene Saison als Drittliga-Team noch einmal unterstrichen. Die Mannschaft von Cheftrainer Rüdiger Ziehl ließ in der ersten Pokal-Runde mit einem 2:1-Sieg über den Karlsruher SC aufhorchen.

Danach besiegten die Blau-Schwarzen als Außenseiter gleich drei Bundesligisten in Folge. Erst gelang ein 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München und dann ein 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Mit einem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach war das Trio der Pokal-Sensationen perfekt. Im Halbfinale war dann aber Schluss. Gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren die Saarländer mit 0:2.

Vorfreude bei Ziehl: „Wir spielen gerne im Pokal“

Die Vorfreude bei Trainer und Spielern auf die neue Pokal-Runde ist groß. Rüdiger Ziehl spricht von „einem besonderen Spiel“ gegen Nürnberg. Er sei froh, dass sich sein Team durch den Sieg im Saarlandpokal eine erneute DFB-Pokal-Teilnahme gesichert habe.

Wie bereits vergangene Saison geht der FCS als Außenseiter in die erste Pokalrunde, will es dem Gegner aber mit einer guten Taktik und der richtigen Mentalität schwer machen. „Wir müssen schauen, dass sie nicht so gut ins Spiel reinkommen, dass wir sie ärgern, dass sie nicht ihren richtig guten Tag haben können“, so Ziehl. Dafür müsse das Team vielleicht sogar über seine Grenzen gehen.

Probleme bei der Chancenverwertung beim FCS?

Die Null soll so lange wie möglich stehen. Um gegen die Franken zu gewinnen, muss der FCS andersherum Tore erzielen. Bei der 0:1-Niederlage gegen Sandhausen vergangenes Wochenende ist den Saarländern trotz Chancen allerdings kein Treffer gelungen.

Kein Grund zur Sorge, versichert FCS-Kapitän Zeitz: „Wir haben genug Spieler, die Tore schießen können. Im letzten Spiel haben wir es halt ein bisschen vergessen“. Gegen Nürnberg soll es im Abschluss wieder besser funktionieren. Ansonsten war es aus Sicht des Trainers „insbesondere die erste halbe Stunde ein richtig gutes Spiel“ gegen Sandhausen.

Entwarnung bei Schmidt und Vasiliadis

Diesen Spielfluss will das Team gegen Nürnberg wiederfinden. Personell steht dem nichts im Weg: Entwarnung gibt es bei Patrick Schmidt und Sebastian Vasiliadis, die gegen Sandhausen angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Beide sind laut Ziehl wieder voll einsatzfähig.

Erstmals für Saarbrücken auflaufen könnte Neuzugang Jacopo Sardo. Das italienische Nachwuchstalent ist inzwischen offiziell spielberechtigt. Maurice Multhaup und Dominik Becker sind seit dieser Woche zumindest teilweise wieder im Mannschaftstraining dabei, aber noch nicht einsatzbereit.

Nürnberg mit gemischtem Start unter Weltmeister-Trainer Klose

Wie die Saarbrücker auch ist der FCN durchwachsen in die neue Saison gestartet. Drei Punkte aus zwei Spielen lautet die Bilanz. Nach einer 2:3-Niederlage gegen den KSC gelang dem Team um Trainer Miroslav Klose vergangenes Wochenende ein 3:1-Sieg gegen Schalke 04.

Damit haben die Nürnberger zwei sehr unterschiedliche Spiele gezeigt. Der Club hat über den Sommer zahlreiche neue Spieler verpflichtet und mit Klose einen früheren Weltmeister als Trainer für sich gewonnen. Eine spielerisch starke Mannschaft, die allerdings schwer einzuschätzen sei, sagt FCS-Trainer Ziehl.

Letzte Begegnung vor 20 Jahren

Auch ein Blick in die Vergangenheit lässt wenig Schlüsse zu: Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine ist schon über 20 Jahre her. In der Saison 2000/01 gab es zwei Begegnungen in der 2. Bundesliga, bei denen der FCS die Nase vorne hatte: zunächst gab es ein 2:2-Unentschieden und in Nürnberg dann ein 1:0-Sieg für den FCS.

Anstoß der Partie ist am Sonntag um 13.00 Uhr. Die Polizei sperrt den Bereich um die Camphauser Straße bereits ab 10.00 Uhr. Was das für Verkehrsteilnehmer und Fans bedeutet, lesen sie hier.

Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es direkt im Anschluss auf sr.de. Im SR-Fernsehen gibt es ab 18.00 Uhr in SRinfo die ersten Spielbilder. Ein ausführlicher Bericht folgt ab 21.45 Uhr in der SR sportarena. Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio vom 17.08.2024 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken verliert gegen Sandhausen Der 1. FC Saarbrücken hat das erste Heimspiel der Saison verloren. Die Blau-Schwarzen unterlagen am Sonntag dem SV Sandhausen vor heimischer Kulisse mit 0:1.

Saarbrücken schnappt sich Top-Talent Sardo aus Rom Ein weiterer Neuzugang wechselt an die Saar: der FCS verstärkst sich für die kommende Saison mit Jacopo Sardo aus Italien. Der 19-Jährige unterschreibt in Saarbrücken einen Zweijahresvertrag.