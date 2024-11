Achtelfinale im Saarlandpokal Saar 05 erwartet 1. FC Saarbrücken am Samstag zum Stadtduell Stand: 15.11.2024 18:34 Uhr

Im Achtelfinale des Saarlandpokals empfängt der SV Saar 05 Saarbrücken am Samstag den 1. FC Saarbrücken. Das Stadtduell startet um 14.00 Uhr im Stadion am Kieselhumes.

Der Drittligist 1. FC Saarbrücken will sich in dieser Saison wieder den Pokalsieg im Saarlandpokal sichern. Am Samstag kann er dafür den nächsten Schritt machen. Im Achtelfinale tritt der FCS zum Stadtduell beim Saarlandligisten SV Saar 05 Saarbrücken an.

Saarlandpokal: Marc Birkenbach im letzten Duell gegen den FCS Im Achtelfinale des Saarlandpokals trifft der Saarlandligist Saar 05 auf den Drittligisten 1. FC Saarbrücken – und für einen wird das Stadtderby ein ganz besonderes Spiel. Die Rede ist von Marc Birkenbach. Der Saar-05-Torhüter hatte seine Karriere nämlich eigentlich schon beendet.

Saar-05-Coach Timon Seibert sagte, sein Team wolle vor allem den Zuschauern ein "ordentliches" Spiel bieten. Er hoffe, dass sein Team "ab und zu im Strafraum des FCS auftauchen" werde. Saar 05 steht derzeit in der Saarlandliga auf Tabellenplatz 16.

Die Partie beginnt am Samstag um 14.00 Uhr im Stadion am Kieselhumes. Die Tageskasse ist ab 12.00 Uhr geöffnet.

Über dieses Thema hat auch die SR 3-"Region am Nachmittag" am 15.11.2024 berichtet.

1. FC Saarbrücken und FC Homburg stehen im Saarlandpokal-Achtelfinale Drittligist Saarbrücken und Regionalligist Homburg sind wie erwartet am Dienstagabend ins Achtelfinale des Saarlandpokals eingezogen. Der FCS wies die SG Saubach mit einem 6:1-Sieg in die Schranken, der FCH feierte einen 4:0-Auswärtssieg in Primstal.