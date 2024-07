Finale am Sonntag Reiter kämpfen um Island-Pferde-Meistertitel in Saarwellingen Stand: 25.07.2024 14:37 Uhr

In Saarwellingen ist die Deutsche Meisterschaft der Island-Pferde gestartet. Insgesamt 246 Pferde kämpfen mit ihren Reiterinnen und Reitern in verschiedenen Disziplinen um den Titel. Zur offiziellen Eröffnungsfeier am Nachmittag ist auch der stellvertretende isländische Botschafter aus Berlin angereist.

Sabine Wachs / Onlinefassung: Rebecca Wehrmann

Noch bis zum Sonntag findet in Saarwellingen die Deutsche Meisterschaft der Island-Pferde statt. Vor Ort sind neben den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern natürlich auch Zuschauer, darunter der stellvertretende Island-Botschafter, August Már Augustson.

Tölt, Passgang und Gehorsam

Islandpferde, die außerhalb der Insel leben, so Már Augustson, seien Botschafter für das Land und repräsentierten einen Teil des isländischen Kulturgutes. Daher sei er sehr froh, die deutschen Meisterschaften der Island-Pferde in Saarwellingen mit eröffnen zu dürfen.

Unter anderem in den Disziplinen Tölt, Passgang, oder Gehorsam werden an diesem Wochenende die Deutschen Meistertitel vergeben. Außerdem kämpfen die Reiterinnen und Reiter zusammen mit ihren Islandpferden um die Teilnahme an den mitteleuropäischen Meisterschaften, die im August in Österreich stattfinden.

Buntes Rahmenprogramm

Norbert Keusch vom Reit- und Fahrverein Saarwellingen sagte, es sei eine große Ehre für den Verein, eine solch hochkarätige Veranstaltung durchführen zu dürfen. Zumal der Verein in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Neben den Reitwettbewerben können sich die Zuschauer auch an vielen Ständen rund um das Thema Islandpferde, aber auch über das Land selbst informieren. Außerdem gibt es zur Eröffnungsfeier um 17.00 Uhr ein Schauprogramm und am Freitag und Samstagabend eine Disko mit DJ.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 25.07.2024 berichtet.

