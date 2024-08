Para-Boccia bei den Spielen in Paris Raguwaran bei zweitem Gruppenspiel erfolgreich Stand: 29.08.2024 20:30 Uhr

Nach der Niederlage im Auftaktspiel konnte die Para-Boccia-Spielerin Anita Raguwaran bei den Paralympischen Spielen im zweiten Spiel triumphieren. Sie konnte sich gegen Carla Oliveira aus Portugal mit 7:2 durchsetzen. Boccia-Kollege Boris Nicolai verlor sein Paralympics-Debüt in Paris ebenfalls.

Die Paralympischen Spiele in Paris haben am Mittwoch mit einer großen Eröffnungsfeier begonnen. Am Donnerstag stand dann auch schon das erste Spiel für Anita Raguwaran auf dem Programm. Die Boccia-Spielerin in der Startklasse BC4 unterlag ihrer Gegnerin Alexandra Szabo aus Ungarn mit 0:6. Im zweiten Gruppenspiel lief es für Raguwaran dann besser - gegen die portugiesische Gegenerin Carla Oliveira gewann die Saar-Athletin mit 7:2.

Spielauftakt für Boris Nicolai

Der zweite saarländische Bocciaspieler, Boris Nicolai, unterlag am Donnerstag ebenfalls im Auftaktspiel. Er musste sich in der Startklasse BC4 seinem kolumbianischen Gegner Euclides mit 0:11 geschlagen geben.

Die dritte Saar-Athletin, Sprinterin Nicole Nicoleitzik, startet am Samstag in der Klasse T36 über 200m in die Wettkämpfe. Der 100m-Sprint in dieser Klasse ist für den 4. September ab 10.00 Uhr geplant.

Das sind die Saar-Athletinnen und -Athleten

Anita Raguwaran

Sportart: Para-Boccia, Startklasse BC4, Einzel und Pair

Beruf: Assistenzärztin der Radiologie

Geboren: 17.04.1990 in Kilinochchi (Sri Lanka)

Verein: BRS Gersweiler-Otzenhausen

Behinderung: Muskeldystrophie

Boris Nicolai

Sportart: Para-Boccia, Startklasse BC4, Einzel

Beruf: Maschinenbautechniker

Geboren: 03.06.1985 in St. Ingbert

Verein: BRS Gersweiler-Otzenhausen

Behinderung: Muskeldystrophie

Nahm schon an den Paralympics 2021 in Tokio teil

Nicole Nicoleitzik

Sportart: Leichtathletik, Startklasse T36, 100m Sprint und 200m Sprint

Beruf: Angestellte beim Landessportverband Saarland (LSVS)

Geboren: 01.08.1995 in Saarlouis

Verein: TV Püttlingen

Behinderung: Ataxie

Nahm schon an den Paralympics 2016 in Rio und 2021 in Tokio teil

Eine Übersicht über die Startklassen bei den paralympischen Sportarten hat das Bundesinstitut für Sportwissenschaft auf seiner Seite zusammengestellt (PDF).

