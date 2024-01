Von Apach über Perl nach Schengen Olympisches Feuer für Kurzbesuch im Saarland Stand: 10.01.2024 20:35 Uhr

Auf dem Weg nach Paris wird das Olympische Feuer Ende Juni auch das Saarland besuchen. Die Flamme wird bereits Mitte April entzündet und dann per Schiff nach Marseille kommen.

Knapp einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele Ende Juli in Paris wird der Olympische Fackellauf zumindest für eine kurze Wegstrecke auch durch das Saarland führen. Das kündigte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwochabend beim Neujahrsempfang der Landesregierung in der Saarlandhalle an.

Demnach soll die Olympische Flamme am 28. Juni vom französischen Apach im Dreiländereck nach Perl an die Europabrücke getragen und von dort nach Schengen gebracht werden.

"Das wird für uns ein Höhepunkt unserer Aktivitäten, die Olympischen Spiele in Paris zu einem grenzüberschreitenden Festival des Sports zu machen und auch im Saarland vom olympischen Geist und anderen Vorteilen zu profitieren", sagte die Ministerpräsidentin.

68-tägiger Fackellauf

Die Fackel selbst wird am 16. April in Olympia entzündet, reist dann per Schiff nach Marseille, wo sie am 8. Mai erwartet wird. Von dort geht es dann laut den Organisatoren der Spiele auf eine 68-tägige Reise durch alle französischen Territorien. Auch Metz steht auf der Liste der Etappenstädte.

Die Olympischen Sommerspiele selbst starten am 26. Juli in Paris.

Über dieses Thema berichtete der aktuelle bericht am 10.01.2024 im SR Fernsehen.

