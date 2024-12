Weitere Umbauten geplant Neue Westtribüne an der Kaiserlinde fertiggestellt Stand: 12.12.2024 14:54 Uhr

Seit Jahren wird fleißig am Stadion von Fußballzweitligist SV Elversberg gebaut. Heute ist nun eine weitere Tribüne an der Kaiserlinde fertiggestellt worden. Dort finden rund 3500 Zuschauer Platz. Es stehen aber noch weitere Arbeiten an, erst 2026 soll alles fertig sein.

Marc Drumm

Richtfest an der Kaiserlinde in Elversberg: Das Stadion der SVE wird seit Jahren stetig umgebaut. Nun ist die Westtribüne an der Kaiserline fertig, 3500 neue Stehplätze stehen dem Zweitligisten damit zur Verfügung. Darunter im Endausbau auch kombinierte Steh-VIP-Plätze, eine Premiere im deutschen Fußball. Für das erste Heimspiel im kommenden Jahr plant der Verein eine Teilöffnung der Tribüne.

Umbau kostet insgesamt rund 30 Millionen Euro

Bis Sommer soll der Bau auch mit dem Logen im Oberrang fertig sein. Parallel dazu beginnt in kürze der Rückbau der provisorischen Gegengerade und anschließend der Bau der neuen. 2026 soll dann alles stehen für insgesamt 30 Millionen Euro knapp 16.000 Zuschauer.

Neben den guten Umbau-Nachrichten läuft es auch rein sportlich derzeit sehr gut für die SVE in der 2. Liga. Nach dem Sieg gegen Nürnberg steht das Team von Trainer Horst Steffen auf Platz 4 der Tabelle - mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Paderborn. Am Sonntag trifft die Elv auswärts auf den Tabellen-Fünfzehnten Eintracht Braunschweig. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR 1-Sendung "Deine Eins" am 12.12.2024 berichtet.

