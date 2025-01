Saarländerin im Motorsport Nach F1 Academy: Carrie Schreiner gibt Comeback im GT 3 Stand: 17.01.2025 16:00 Uhr

Inzwischen ist klar, wie es für die saarländische Rennfahrerin Carrie Schreiner nach der F1 Academy weitergeht: Sie geht wieder in der GT Serie an den Start.

Die saarländische Rennfahrerin Carrie Schreiner kehrt nach zwei Jahren in der F1 Academy für Frauen zurück in ihren G3-Boliden. Schreiner war die erste deutsche Rennfahrerin in der weiblichen Formel-1-Rennserie. Zwei Jahre lang fuhr sie in der Eliteklasse und hatte dabei auch Top-Ten-Platzierungen erreicht. Reglementsbedingt scheidet sie wie alle anderen Fahrerinnen nach zwei Jahren aus der Serie aus.

Schreiner zwischen Wehmut und Vorfreude

"Ein bisschen Wehmut schwingt natürlich mit. Im Rahmenprogramm der absoluten Königsklasse im Motorsport mitzufahren, war natürlich ein einmaliges Erlebnis, das ich niemals vergessen werde", teilte Schreiner mit.

Jetzt freue sie sich aber darauf, wieder im ADAC GT Masters zu starten. Mitte Februar werde sie wieder im Rennauto sitzen. "Bezüglich des ADAC GT Masters sind wir mit einigen Teams in sehr aussichtsreichen Verhandlungen, um ein passendes Paket zu schnüren. Ich bin davon überzeugt mit einem guten Teampartner in dieser sehr starken Serie vorne mitfahren zu können", so die 26-Jährige.

Zusätzlich wird Schreiner dem Sauber F1 Team, das 2026 als Audi F1-Werksteam starten wird, als weltweite Markenbotschafterin erhalten bleiben.

Mehr zu Carrie Schreiner

Schreiner bei Formel E-Test in den Top Ten Auf dem ehemaligen Formel 1 Kurs in Jarama bei Madrid hat im Rahmen der Formel E Weltmeisterschaft das erste Testrennen der Serie überhaupt nur für Frauen stattgefunden. Als einzige deutsche Starterin war die Völklingerin Carrie Schreiner am Start - und schlug sich gut.