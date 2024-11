Niederlage im Halbfinale Linda Efler verpasst Finaleinzug bei den Badminton Open Stand: 02.11.2024 21:09 Uhr

Für Linda Efler vom 1.BC Bischmisheim war bei den Badminton Open nach dem Halbfinale Schluss. Gemeinsam mit Thuc Phuong Nguyen musste sie am Samstagabend eine Niederlage gegen die Gegnerinnen aus der Ukraine einstecken.

Linda Efler vom 1.BC Saarbrücken-Bischmisheim hat bei den Badminton Open in der Saarbrücker Saarlandhalle zusammen mit Thuc Phuong Nguyen den Einzug ins Finale verpasst. Sie unterlagen am Samstag dem ukrainischen Duo Polina Buhrova und Yevheniia Kantemyr in zwei Sätzen – die Ukrainerinnen siegten mit 21:15 und 21:14.

Sie treffen im Endspiel am Sonntag auf die Taiwanesinnen Shuo Yun Sung und Chien Hui Yu. Im Finale im Dameneinzel stehen Mia Blichfeldt aus Dänemark und Malvika Bansod aus Indien.

Finalteilnehmer stehen fest

Im Herreneinzel machen zwei Brüder den Sieg unter sich aus. Im Finale treffen Christo und Toma Junior Popov aus Frankreich aufeinander.

Im Doppel spielen die Dänen Rasmus Kjäer und Frederik Sögaard gegen Ben Lane und Sean Vendy aus England. Im Mixed kämpfen Jesper Toft und Amalie Magelund aus Dänemark und Alexander Dunn und Julie Macpherson aus Schottland um den Titel.

Seidel und Hess bereits im Viertelfinale ausgeschieden

Marvin Seidel und Daniel Hess vom 1.BC Bischmisheim sind bereits am Freitag im Viertelfinale ausgeschieden. Sie traten erstmals gemeinsam im Doppel an und unterlagen den Dänen Daniel Lundgaard und Mads Vestergaard in zwei Sätzen.

