2000 Teilnehmer bei Amateurrennen Hobbyradfahrer läuten Finale der Deutschland Tour im Saarland ein Stand: 25.08.2024 12:43 Uhr

Bevor am Mittag für die Profis die letzte Etappe der Deutschland Tour gestartet ist, waren zahlreiche Hobbyradfahrer an der Reihe. Rund 2000 Menschen haben an den Amateurrennen teilgenommen. Die Strecke führte sie von Saarbrücken über den Bliesgau und zurück.

Thomas Gerber

Die heutige letzte Etappe der Deutschland-Tour hat in Saarbrücken zu einem Ansturm von Hobbyradfahrern geführt. An den beiden Amateurrennen heute Morgen von Saarbrücken durch den Bliesgau und zurück haben fast 2000 Radfahrer teilgenommen.

600 von ihnen haben die kurze Distanz über knapp 60 und rund 1200 die lange Distanz über 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter absolviert. Zahlreiche Straßen waren gesperrt – Probleme gab es insbesondere für Autofahrer die zum Flughafen nach Ensheim wollten. Dort war die Beschilderung eher dürftig.

Viele Fahrzeuge wurden kostenpflichtig abgeschleppt

In der Innenstadt von Saarbrücken sind den ganzen Tag noch zahlreiche Straßen gesperrt, im Zielbereich in der Heuduckstraße, wo die Profis am Nachmittag erwartet werden, läuft schon jetzt ein kleines Radfest mit unter anderem mit Parcours für die Kinder.

Aufgrund der Tour mussten unter anderem in der Mainzer- und Franz-Josef-Röderstraße geparkte Autos entfernt werden. Nach Angaben der Stadt wurden insgesamt 65 Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. In 170 Fällen konnte das Ordnungsamt die Fahrzeughalter ausfindig machen, die ihre Wagen dann noch rechtzeitig wegfahren konnten.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 25.08.2024 berichtet.

Mehr zur Deutschland Tour

Hotels in Saarbrücken wegen Deutschland Tour fast ausgebucht Zum zweiten Mal in Folge kommt die Deutschland Tour ins Saarland – dieses Mal zum großen Finale nach Saarbrücken. Das freut nicht nur alle Radsport-Fans im Saarland, sondern auch den Tourismus: In Saarbrücken sind schon so gut wie alle Hotels ausgebucht.