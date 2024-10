Lesung in der Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule Herbert Binkert - Ein Leben mit dem Fußball Stand: 08.10.2024 16:00 Uhr

Herbert Binkert ist eine saarländische Fußball-Legende. In den 50er Jahren war er ein Schlüsselspieler in der saarländischen Nationalmannschaft und auch beim FCS spielte er eine tragende Rolle. Die Geschichte seines Lebens hat sein Sohn Manfred in einem Buch zusammengetragen. Damit war er am 7. Oktober in der Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule in Saarbrücken-Güdingen für eine Lesung zu Besuch.

Herbert Binkert war ein absoluter Ausnahmestürmer. Mit seinem Torinstinkt prägte er in den 50er Jahren eine erfolgreiche Ära im Saarfußball. In der saarländischen Nationalmannschaft galt Binkert als Schlüsselspieler- stand unter anderem bei den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 1954 auf dem Platz.

Erfolge feierte er auch mit seinem Herzensverein, dem 1. FC Saarbrücken. Mit ihm erreichte er zweimal das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Diese Geschichten über seinen Vater hat Manfred Binkert oft gehört.

Eine lose Sammlung als Erinnerung für Sohn und Enkel

Als er nach dem Tod seines Vaters alte Bilder durchsah, kamen viele Erinnerungen bei ihm hoch. Es sei ihm dann die Idee gekommen, die Geschichten in einem Buch zusammen zu fassen, "um sie meinem Sohn und meinem Enkel zu hinterlassen", sagt er.

Erst war es nur eine lose Sammlung von Bildern und Notizen, die Manfred Binkert auf 92 Seiten zusammengetragen hatte. Sie erzählen von den wichtigsten Partien und Erfolgen Herbert Binkerts, aber auch von seinem Leben abseits des Fußball-Ruhms. So zum Beispiel von Herbert Binkerts Kindheit, die recht schwierig gewesen sei, ebenso wie die politischen Umbrüche seiner Zeit, so sein Sohn. Besonders die Erfahrungen, die sein Vater in Kriegszeiten gemacht hat, berühren Manfred Binkert bis heute. Dazu zählt auch die Hochzeit seiner Eltern 1946, von der seine Mutter ihm erzählt hat.

Aus der Sammlung wird ein Buch

2023 wäre Herbert Binkert 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hatte sein Sohn, Manfred Binkert, dann seine Sammlung als Buch herausgegeben.

Ein Buch voller Bilder, Geschichten und Anekdoten über die saarländische Fußball-Legende. Ein Buch über die Zeitgeschichte. Und für Manfred Binkert auch ein Buch mit dem er zeigen wollte, "wie man Talente nutzen kann, um sich nach vorne zu bringen, und dass man viel Glück im Leben braucht, um einen Krieg zu überleben."

Lesung in der Herbert-Binkert- Gemeinschaftsschule

Und dieses Buch hatte er natürlich dabei, als er nun die Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule in Güdingen besuchte. Bei der Lesung saßen sein Sohn und Enkel im Publikum- genauso wie viele Weggefährten und Freunde Herbert Binkerts. Sein Leben hat eben viele bewegt- auf und neben dem Fußballplatz.

