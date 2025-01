Handball-WM in Dänemark Früherer HG-Saarlouis-Spieler Grgic: "Bisschen Geschichte schreiben ist ganz schön" Stand: 27.01.2025 11:03 Uhr

Elf Tore in einem WM-Spiel: Handball-Youngster Marko Grgic hat gegen Tunesien eine Duftmarke gesetzt. Der 21-Jährige, der 15 Jahre im Saarland zu Hause war, liegt damit auf Platz zwei der besten deutschen Torjäger in einem WM-Spiel. Im Viertelfinale gegen Portugal will er am Mittwoch nachlegen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in das WM-Viertelfinale gegen Portugal. Mit 31:19 fertigte das DHB-Team am Samstag völlig überforderte Tunesier ab und startet nun in die K.o.-Runde.

Überragender Spieler beim Kantersieg am Wochenende war der Youngster und frühere HG-Saarlouis-Spieler Marko Grgic. Mit elf Toren gegen Tunesien bewies der 21-Jährige, wie viel Potenzial in ihm steckt.

Nur noch Uwe Gensheimer vor Grgic

Mit seiner Leistung hat er auch WM-Geschichte geschrieben und sich an Handball-Legenden wie Erhard Wunderlich, Joachim Deckarm oder Jochen Fraatz vorbeigeworfen – auf Platz zwei der besten deutschen Torjäger in einem WM-Spiel. Denn nur Uwe Gensheimer liegt in dieser Liste mit 13 Treffern noch vor ihm.

Grgic selbst war sich seiner historischen Leistung aber gar nicht bewusst. Als ihn die Sportschau-Reporterin darauf aufmerksam machte, war er entsprechend überrascht – und musste nochmal nachfragen. "Schön, wenn man mal auch mal Geschichte schreiben kann. Aber ich bin einfach froh, dass ich heute mal mein Spiel machen und ein bisschen werfen konnte", sagte Grgic schließlich.

15 Jahre im Saarland zu Hause

Wie lange der 21-Jährige, der 15 Jahre lang im Saarland lebte und bis 2022 für die HG Saarlouis spielte, am Mittwoch gegen Portugal auf dem Feld stehen wird, bleibt abzuwarten. 73 Spielminuten bekam der Rechtshänder bisher insgesamt.

Anpfiff des Viertelfinales am Mittwoch ist um 20.30 Uhr. Die Partie wird live im Erste übertragen.

Über dieses Thema berichtet auch die Sendung "SR 1 - Bei der Arbeit" am 27.01.2024.

