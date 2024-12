Möglichen Aufstiegsplatz halten FCS will beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Aachen einen Sieg feiern Stand: 14.12.2024 15:27 Uhr

Auf den 1. FC Saarbücken wartet am Sonntagabend das letzte Heimspiel der Drittliga-Hinrunde. Aufsteiger Alemannia Aachen ist im Ludwigspark zu Gast. Die Saarländer wollen mit einem Sieg weiter in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen bleiben.

Kirsten Pfister

Mindestens „den Tabellenplatz halten“, will der Trainer des 1. FC Saarbücken, Rüdiger Ziehl, in den letzten beiden Spielen 2024. Am Sonntag empfangen die Blau-Schwarzen im letzten Heimspiel der Hinrunde Alemannia Aachen. Danach gibt es noch das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II – und dann geht es in die Winterpause.

Ziehl will gegen Aachen „das Spiel bestimmen“

„Die Tendenz in den letzten Wochen ist positiv“, findet Ziehl bezogen auf die Leistung seines Teams. Die Saarländer sind in der 3. Liga inzwischen neun Spieltage in Folge ungeschlagen. Vergangenes Wochenende lief es für den FCS beim SC Verl allerdings nicht reibungslos. Mit dem 1:1-Endstand und einem gewonnenen Punkt konnten die Saarbrücker am Ende glücklich sein.

Zu wenig Sicherheit im eigenen Ballbesitz, lautete nach Schlusspfiff das Urteil des Saarbrücker Coachs. Nichtsdestotrotz habe man gesehen, dass die Mannschaft um jeden Meter gekämpft hat, merkte Spieler Patrick Sontheimer positiv an.

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 15.12., 19.30 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion

Aachen die „Wucht wegnehmen“

Am Sonntag gegen Aachen soll der FCS aber wieder „das Spiel bestimmen“. Ziehl erwartet von den Gästen, dass sie seine Mannschaft anlaufen und in Zweikämpfe verwickeln wollen. „Es wird dann an uns liegen, wie wir uns aus diesen Situationen lösen, um dann selbst torgefährlich zu werden und die Wucht von Aachen wegzunehmen.“

Mit ihrem Spielsystem konnten die Gäste sich als Aufsteiger bisher erfolgreich im Tabellenmittelfeld festsetzten.

Rückkehr der FCS-Verletzten?

Personell kann Rüdiger Ziehl am Wochenende wieder mit mehr Auswahl – zumindest auf der Bank – rechnen. Weiterhin ausfallen werden Bjarne Thoelke, Boné Uaferro, Patrick Schmidt und Amine Naïfi. „Ansonsten ist der Trainingsplatz aber gut gefüllt“, freut sich der Trainer.

Sebastian Vasiliadis ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es sei jedoch noch unklar, ob es am Sonntag schon für den Kader reicht. Dagegen hat Kapitän Manuel Zeitz eine komplette Trainingswoche hinter sich und wird sicher im Kader stehen.

Angepfiffen wird die Begegnung um 19.30 Uhr im Ludwigspark. Die Camphauser Straße wird bereits ab 17.30 Uhr gesperrt sein. Der 1. FC Saarbrücken erwartet bis zu 13.000 Zuschauer, davon 1600 Alemannia-Fans.

Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es zum Nachlesen direkt im Anschluss an das Spiel auf SRinfo.de. Die Spielbilder zeigt das SR Fernsehen in der sportarena am Sonntag ab 22.15 Uhr.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken schiebt sich auf Platz zwei vor Für die Tabellenführung hat es nicht gereicht: Der 1. FC Saarbrücken ist beim SC Verl nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Erst zum Schluss nahm die Partie Fahrt auf.