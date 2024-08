Wechsel in der Dritten Liga FCS holt Innenverteidiger Joel Bichsel nach Saarbrücken Stand: 27.08.2024 11:54 Uhr

Von Bern über Freiburg ins Saarland: Der 1. FC Saarbrücken hat Joel Bichsel als Ersatz für den verletzten Boné Uaferro verpflichtet. Der 22-Jährige war zuletzt in Freiburg im Einsatz.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich für die laufende Saison einen weiteren Neuzugang gesichert: Joel Bichsel wechselt vom Schweizer Erstligisten BSC Young Boys aus Bern ins Saarland. Das teilte der FCS am Dienstag auf Instagram mit.

Erfahrung in der Dritten Liga

Der 22-jährige Innenverteidiger, der auch für die Schweizer U21-Nationalmannschaft auflief und in Bern im geschichtsträchtigen Wankdorf-Stadion spielen durfte, war in der vergangenen Saison an die U23 des SC Freiburg ausgeliehen worden. In Saarbrücken soll Bichsel nun Boné Uaferro ersetzen, der wegen eines Sehnenrisses ausfällt.

Nach Einschätzung der FCS-Verantwortlichen bringt Bichsel wertvolle Erfahrung mit in den Ludwigspark. „Joel Bichsel passt in unser Anforderungsprofil“, erklärte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger. „Er hat in Freiburg bereits Erfahrungen in der Dritten Liga sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft bereichern wird.“

„Werde mein Bestes geben“

Bichsel selbst freut sich auf die neue Aufgabe in Saarbrücken. „Es erfüllt mich mit Stolz, für diesen Traditionsverein und seine großartigen Fans spielen zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Zuletzt hatte der FCS Innenverteidiger Sven Sonneberg nach Saarbrücken geholt. Das Mittelfeld verstärkt seit dieser Saison Jacopo Sardo. Als Linksverteidiger ist Till Schumacher neu dabei.

Über dieses Thema berichten die SR info Nachrichten im Radio am 27.08.2024.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

