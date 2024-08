Regionalliga Südwest FC Homburg erkämpft sich 2:2 gegen SC Freiburg II Stand: 30.08.2024 20:59 Uhr

Am Ende reichte es wieder nur für ein Remis: Der FC Homburg und der SC Freiburg II haben sich am Freitagabend nach einem intensiven Spiel 2:2 getrennt. Homburg ging spät in Führung, konnte diese aber nicht lange halten.

Eine Niederlage gegen Trier, drei Unentschieden gegen Mainz, Stuttgart und Kassel, ein Sieg gegen Frankfurt und damit Platz 12 in der Tabelle - bis jetzt ist die Saison für den FC Homburg durchwachsen gelaufen. Gegen den Ranglistenzweiten SC Freiburg II sollte jetzt endlich ein Sieg her.

Erst Führung, dann Rückstand

Danach sah es in der ersten Halbzeit auch aus. Die Grün-Weißen traten deutlich selbstbewusster und spielfreudiger auf als in den Partien davor. Und doch tat sich der FCH gegen die spielfreudigen Freiburger schwer. Erst in der 42. Minute traf Benjamin Kirchhoff nach einer Flanke von Markus Mendler über Amar Suljic aus der Mitte zur verdienten 1:0-Führung.

Die hielt nach der Pause allerdings nicht lange an: Erst glich Yann Sturm für Freiburg aus (50.) - unhaltbar für Keeper Tom Kretzschmar, der bis dahin eigentlich kaum zu tun hatte. Direkt darauf verschoß Homburgs Patrick Weihrauch einen Foulelfmeter - David Hummel war im Strafraum gefoult worden - und der Freiburger Marco Wörner nutzte den Konter zur Führung für die Gäste (55.).

Ausgleich durch Elfmeter

Auch die Hitze machte sich bei dem Spiel bemerkbar: Schiedsrichter Alessandro Scotece gab den Spielern zwischendurch mehrfach kleine Trinkpausen.

Freiburg machte hinten dicht, für die Homburger war kaum ein Durchkommen möglich. In der 75. Minute dann wieder ein Elfmeter für Homburg - und der saß: Mendler traf zum Ausgleich.

Mit einem 2:2 wollte sich aber keines der beiden Teams zufrieden geben, beide machten Druck. Doch Homburg schaffte den Abschluss nicht, und ein Freiburger Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben. Nach 97 Minuten dann doch der Endstand: 2:2.

Nächstes Spiel gegen Villingen

Der SC Freiburg II setzt sich damit in der Tabelle mit jetzt elf Punkten an die Spitze. Die Saarländer kommen auf sieben Punkte und rücken damit auf Platz 8 vor.

Am kommenden Samstag steht das nächste Spiel für den FC Homburg an. Die Partie gegen den FC 08 Villingen beginnt um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 30.08.2024 berichtet.

