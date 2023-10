Aufregung im Waldstadion FC 08 Homburg empfängt Zweitligist Greuther Fürth im DFB-Pokal Stand: 31.10.2023 07:13 Uhr

Heute Abend spielt der FC Homburg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Greuther Fürth. Die Personalsituation bei Homburg spitzt sich immer weiter zu. Das Team freut sich aber trotz der widrigen Umstände auf die Partie. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Kirsten Pfister

Im DFB-Pokal tritt der FC 08 Homburg heute gegen die SpVgg Greuther Fürth an, Anstoß der Begegnung ist um 18.00 Uhr im Homburger Waldstadion. In der ersten Runde des Wettbewerbs konnte sich Homburg überraschend klar mit 3:0 gegen den Bundesligisten Darmstadt durchsetzen.

Homburg mit Respekt vor Zweitliga-Gegner Greuther Fürth

Auf dem Papier ist der Zweitligist am Dienstag eine leichtere Aufgabe. Abseits der Theorie sieht die Praxis aber folgendermaßen aus: Die SV Darmstadt 98 hatte vor dem Pokalspiel gegen Homburg noch kein Ligaspiel absolviert. In der Vorbereitung war der Mannschaft kein einziges Tor gelungen.

Greuther Fürth dagegen befindet sich mitten in der Saison. Vergangenen Freitagabend hat Fürth 4:0 gegen Osnabrück gewonnen. Aus den letzten fünf Spielen nahm die Mannschaft drei Siege mit. FCH-Torhüter Tom Kretschmar weiß: „Die sind eingespielt und deswegen wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Aufgabe für uns.“

Personelle Notlage beim FC Homburg

Da ist außerdem das Verletzungspech der Homburger: Fanol Peredaj, Arman Ardestani, Dennis Lippert und seit vergangener Woche auch Kapitän Felix Weber fallen verletzungsbedingt aus.

Im Spiel am Wochenende gegen Mainz II hat sich die Liste noch einmal verlängert. Der 4:2-Sieg wurde mit einer Außenband-Verletzung von Dominik Schmidt teuer bezahlt. Auch er ist jetzt Teil des „Lazaretts“, wie Trainer Danny Schwarz es selbstironisch nennt.

Spieler wie Dennis Lippert oder Arman Ardestani steigen zwar gerade wieder ins Training ein, für die Partie am Dienstag kommt ein Einsatz aber noch nicht in Frage. Schwarz muss im Pokalspiel gegen Fürth also auf viel Qualität und wichtige Führungsspieler verzichten.

„Da muss alles zusammenkommen“

Die Aufgabe wird schwer, aber der Trainer betont, dass sich das Team in den letzten Wochen trotz der personellen Turbulenzen gefunden hat. Das beweisen auch die Ergebnisse in der Liga: Die Homburger sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben vier Siege geholt.

Trotzdem bleibt Schwarz realistisch und meint: „Da muss so ziemlich alles zusammenkommen. Aber wir wissen: Es gibt im Fußball so Tage, an denen alles zusammenkommt. Wir werden auf jeden Fall an unsere Grenzen gehen und das auch müssen, um dort ansatzweise bestehen zu können.“

Trotzdem Vorfreude beim FCH

Es ist aber auch ein besonderes Spiel, auf das sich das Team laut Keeper Tom Kretschmar trotz aller Umstände freut: „Da ist eine riesige Vorfreude in der ganzen Mannschaft, im Verein, im ganzen Umfeld. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig darauf.“

Während noch nicht sicher ist, ob der Pokal-Kracher zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München wegen der Regenfälle der vergangenen Tage stattfinden kann, ist man in Homburg entspannt. Über den Platz mache er sich keine Sorgen, hieß es von FCH-Trainer Schwarz.

