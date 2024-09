Heimspiel ab 13.30 Uhr Elversberg will gegen Aufsteiger Ulm punkten Stand: 22.09.2024 09:05 Uhr

Heute empfängt die SV Elversberg im Stadion an der Kaiserlinde den Aufsteiger SSV Ulm. Gegen den Tabellenvorletzten wollen die Saarländer den zweiten Saisonsieg einfahren. Fragezeichen gibt es noch beim Blick auf die Verletzten im Kader. Auf Sportschau.de können Sie die Partie live im Audiostream hören.

René Henkgen

Für die SV Elversberg steht heute Nachmittag das nächste Heimspiel bevor: Zu Gast ist der SSV Ulm. Tabellenplatz zwölf gegen Tabellenplatz 17. Der Aufsteiger tut sich in der neuen Saison noch schwer, etwas Zählbares rauszubekommen.

Zufriedenstellender Saisonstart

Die SV Elversberg ist mit dem Saisonstart dagegen zufrieden. Der lief punktetechnisch besser als in der vergangenen Saison: Nur eine Niederlage, aber auch erst ein Sieg und drei Unentschieden. SVE-Spieler Robin Fellhauer sagte im SR-Interview, dass sie sich aber nicht ausruhen dürften. In der zweiten Liga könne jeder gegen jeden gewinnen. Daher müssten sie schauen, dass sie schnell viele Punkte holen.

Die Möglichkeit gibt’s am Sonntag gegen Ulm. Der Aufsteiger mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielender vermeintliche Außenseiter in dem Spiel. Robin Fellhauer betont aber, dass man einen Aufsteiger nie unterschätzen dürfe. Das habe seine Mannschaft in der vergangenen Saison bereits gezeigt.

Alte Bekannte aus der Regionalliga

Am Sonntag spielen beide Teams zum ersten Mal im Profi-Fußball gegeneinander. Beide Teams kennen sich aber noch gut aus der Vergangenheit. Bis zur Saison 2021/22 trafen sie regelmäßig in der Regionalliga aufeinander. Nachdem die SV Elversberg 2022 mit dem Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Bundesliga gestartet ist, folgte Ulm den Saarländern ein Jahr später in ähnlich spektakulärer Weise in Liga Zwei.

SVE-Trainer Horst Steffen erinnert sich noch gut an die damaligen Regionalliga-Spiele gegen Ulm. Sie seien immer hart umkämpft gewesen. Auch Robin Fellhauer weiß das noch aus eigener Erfahrung. Er stand bei den Regionalligaspielen gegen Ulm auch schon für die SV Elversberg auf dem Platz.

Noch personelle Fragezeichen

Beim Kader gibt es noch einige Fragezeichen. Am Donnerstag konnte Semih Sahin wieder mit der Mannschaft trainieren. Für ihn sehe es mit Blick auf das Spiel gegen Ulm gut aus. Auch Filimon Gerezgiher konnte wieder mit der Mannschaft trainieren. Ob er im Kader stehen wird, ist aber noch unklar.

Für das Spiel erwartet die SV Elversberg rund 8500 Zuschauer. Anpfiff in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 13.30 Uhr.

Das Spiel wird live im Sportschau-Audiostream übertragen. Die Zusammenfassung der Partie wird am Sonntagabend in der SR sportarena ausgestrahlt.

