2. Liga Elversberg verliert gegen Ulm deutlich mit 1:3 Stand: 22.09.2024 15:51 Uhr

Niederlage: Die SV Elversberg ist bei ihrem Heimspiel gegen Ulm klar unterlegen. Die Gäste siegten mit 3:1 und nehmen drei Punkte von der Kaiserlinde mit.

Während der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga auswärts in Hannover mit 3:1 gewonnen hat, gab es in Elversberg das gleiche Ergebnis, nur mit vertauschten Seiten: Gegen die SSV Ulm reichte es am Sonntag im Stadion an der Kaiserlinde nur zu einem 1:3.

Schnellbacher mit Anschlusstreffer

Die Spatzen aus Ulm waren klar die bessere Mannschaft, auch wenn sich Elversberg Chancen erarbeiten konnte. In der 28. Minute traf Ulms Johannes Reichert zum 1:0 für die Gäste. Nach der Pause folgte das zweite Tor durch Felix Higl (60.).

Hier konnte Elversberg allerdings schnell reagieren: Nach einem Pass durch Semih Şahin aus dem Zentrum und einem Kopfball von Maurice Neubauer hielt Luca Schnellbacher mit seinem Anschlusstreffer (62.) die Elversberger Optionen offen.

Geholfen hat es ihnen nicht. Philipp Strompf besorgte das dritte Ulmer Tor (77.), beim Team von Trainer Horst Steffen schien die Luft raus zu sein.

Clubheim mit Robin Fellhauer Wir schauen auf die Karriere des Robin Fellhauer und auf seine momentane Situation bei der SV Elversberg. Was geht in der Liga und wie gut kennt er seine Mannschaft? Alles bei uns im Clubheim.

Die Zusammenfassung der Partie wird am Sonntagabend in der SR sportarena ausgestrahlt.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg bleibt trotz besserer Chancen torlos gegen Greuther Fürth Die SVE wollte mit Schwung zurück aus der Länderspielpause kommen – und das als Underdog gegen die bisher ungeschlagene Spielvereinigung Greuther Fürth. Für einen Sieg hat es in dieser Partie dann aber doch nicht gereicht, trotz einer riesen Chance für die Elversberger.

Semih Sahin verlängert Vertrag bei Elversberg vorzeitig Eigentlich war Elversbergs Mittelfeldspieler Semih Sahin nur noch bis zum Ende der Saison an den Zweitligisten gültig. Nun hat der Zweitligist den Vertrag mit dem 24-jährigen Führungsspieler vorzeitig bis 2027 verlängert. Zuletzt hatte Sahin Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt – darunter Erstligist Holstein Kiel.