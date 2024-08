Saisonbeginn in 2. Liga Elversberg startet mit Remis in die neue Zweitliga-Saison Stand: 03.08.2024 14:57 Uhr

Es war das erwartete schwere Spiel zum Saisonauftakt: Mit guter Verteidigungsarbeit brachte die SV Elversberg am Samstagmittag in Magdeburg ein torloses Unentschieden über die Runden.

Thomas Braun

Die Partie in der Magdeburger Avnet-Arena am Samstagmittag vor rund 21.500 Zuschauern startete vielversprechend. Im Vergleich zur vergangenen Saison musste SVE-Trainer Horst Steffen unter anderem mit Jannik Rochelt und Paul Wanner einige hochkarätige Abgänge kompensieren, konnte zum Saisonauftakt aber auf vielen Positionen auf vertraute Stammkräfte setzen.

Vermeintlicher Führungstreffer für Magdeburg aberkannt

Gleich in den ersten Spielminuten kamen beide Teams zu guten Chancen. Einen ersten Schockmoment für die Elversberger gab es in der 11. Minute. Nach einer Ecke kam der Madgeburger Neuzugang Martijn Kaars im Strafraum an den Ball und verwandelte aus kurzer Distanz - allerdings aus einer Abseits-Position. Der Treffer wurde aberkannt.

Die Antwort folgte umgehend: Robin Fellhauer verlängerte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld, der sich gefährlich aufs Magdeburger Tor senkte - FCM-Schlussmann Reimann musste sich lang machen, um den Rückstand für die Hausherren zu verhindern.

Magdeburg kontrolliert das Spiel

Danach entwickelte sich das schon vorab von SVE-Coach Horst Steffen erwartete unbequeme Spiel: Magdeburg mit viel Ballbesitz, während Elversberg viel hinterherlaufen und geduldig auf Konterchancen warten musste.

Die größte Chance hatten die Saarländer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Standardsituation. Paul Stock setzte einen abgefälschten Freistoß aus gut 25 Metern an die Latte. Elversberg blieb danach am Drücker und forderte Magdeburg-Schlussmann Reimann, der seinem Team in dieser Druckphase das Unentschieden in die Pause rettete.

Nicolas rettet mit Glanzparaden

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Magdeburger wieder die Spielkontrolle und kamen Mitte der zweiten Halbzeit auch zu größeren Chancen. In dieser Phase konnten sich die Elversberger aber auf einen überragenden Nicolas Kristof verlassen.

Kristof stand dann auch in der Schlussoffensive der Magdeburger im Mittelpunkt und sicherter seiner "Elv" den ersten Punkt in der neuen Saison.

1. FC Köln kommt an die Kaiserlinde

Gleich beim ersten Heimspiel am kommenden Samstag kommt ein echter Knaller an die Kaiserlinde: Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Gut eine Woche später, am 18. August, steht dann die erste Runde im DFB-Pokal an. Gegen den Oberligisten VFV Borusssia 06 Hildesheim ist der Zweitligist Elversberg der haushohe Favorit.

Über dieses Thema berichten die SR info-Nachrichten im Radio am 03.08.2024.

