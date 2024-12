Anschluss an die Spitzenteams halten Elversberg empfängt Miroslav Kloses 1. FC Nürnberg Stand: 05.12.2024 16:25 Uhr

Trotz der Niederlage gegen Spitzenreiter Paderborn ist die SV Elversberg in der 2. Bundesliga nur einen Punkt von den Aufstiegsrängen entfernt. Am Freitag empfangen die Saarländer den 1. FC Nürnberg unter Cheftrainer Miro Klose – und wollen den Anschluss an die Spitzenteams halten.

Matthew Genest-Schön

20 Minuten lang war die SV Elversberg vergangenes Wochenende – wenn auch nur virtuell – Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Ende unterlag man mit 1:3 gegen Spitzenreiter SC Paderborn. Dennoch steht die SVE noch auf Rang sechs – mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz drei und zwei – und gehört noch immer zu den Überraschungsteams der Liga.

Am Freitag gastiert nun der Tabellenzwölfte, der 1. FC Nürnberg, im Stadion an der Kaiserlinde. Für Elversberg geht es dann auch darum, den Anschluss an die Spitzenteams nicht zu verlieren. Wie eng es in Liga zwei zugeht, zeigt auch der Abstand von nur drei Punkten zu Nürnberg. Entsprechend gewarnt dürfte Elversberg sein – auch wenn der Motor der Franken unter Cheftrainer Miroslav Klose in den vergangenen Wochen stockte.

FCN seit fünf Spielen ohne Sieg

Der 1. FC Nürnberg ist wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ohne Sieg. „Die Ergebnisse waren etwas überraschend, weil eben auch genügend Torchancen da waren, um mehr herauszuholen“, kommentiert SVE-Cheftrainer Horst Steffen die vergangenen Spiele Nürnbergs.

Steffen hat vor allem die drei Unentschieden gegen den HSV, Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf und die knappe Niederlage der Franken in Paderborn analysiert. „Das wissen wir, dementsprechend sind wir vorbereitet.“

Besonders im Fokus stehen bei der Mannschaft von Klose Stürmer Stefanos Tzimas (7 Saisontore) und Mittelfeldspieler Julian Justvan (3 Tore, 6 Vorlagen).

Auch wenn Justvan vergangenes Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf als tragischer Held auftrat, als er beim Stand von 1:0 für seinen FCN gleich doppelt vom Elfmeterpunkt verfehlte. Sein erster Fehlversuch wurde zwar wiederholt, doch auch im zweiten Anlauf scheiterte er an Düsseldorfs Schlussmann Kastenmaier – das Spiel endete 2:2 unentschieden.

Steffen: „Müssen aufmerksam sein“

Durch eben solche Kuriositäten wirkt der 1. FC Nürnberg aktuell etwas vom Pech verfolgt. Gegen den SC Paderborn kassierte die Klose-Elf trotz eigener Überzahl in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 2:3 und musste ohne Punkte nach Hause fahren. Ergebnisse, die laut SVE-Trainer Steffen aber keinesfalls auf fehlende Qualität schließen lassen.

„Nürnberg spielt mittlerweile einen wirklich guten Fußball. In der Anfangsphase der Saison waren sie noch etwas auf der Suche nach der richtigen Formation“, sagt Steffen. „Aber dass sie diese jetzt gefunden haben, sieht man in den Abläufen. Wir müssen am Freitag sehr aufmerksam sein, um erfolgreich sein zu können.“

Neuigkeiten aus dem SVE-Lazarett

Passend dazu gibt es gute Neuigkeiten aus der medizinischen Abteilung. Gegen Paderborn stand durchaus überraschend Verteidiger Florian Le Joncour wieder im Kader. Der Franzose hatte sich Anfang der Saison gegen Darmstadt 98 schwer am Ellbogen verletzt. Außerdem könnte Luca Schnellbacher nach seiner Knie- und Sprunggelenkverletzung wieder ein Platz in der Startelf winken.

Auch Innenverteidiger Frederik Jäkel könnte am Freitagabend nach seinem Kreuzbandriss und fast einjähriger Zwangspause wieder eine Option für den Kader sein. Ob Defensiv-Allrounder Carlo Sickinger dagegen spielen kann, ist noch offen. Er hatte sich im Heimspiel gegen Paderborn verletzt und musste ausgewechselt werden.

Definitiv nicht spielen werden die weiter verletzten Zentralen Mittelfeldspieler Semih Sahin und Kapitän Robin Fellhauer.

SVE noch ohne Treffer gegen Nürnberg

Elversberg ist in bisher drei Spielen gegen den 1. FC Nürnberg noch ohne eigenen Treffer – und logischerweise auch noch ohne Sieg. Das soll sich am Freitagabend ändern. Dafür muss neben der zweitbesten Defensive der Liga (17 Gegentore) auch die eigene Offensivabteilung wieder besser funktionieren als gegen Paderborn. Besonders bei Standards ist die Elv noch fehleranfällig – sowohl defensiv wie offensiv.

Gegen Nürnberg wird es also auch auf die ruhenden Bälle ankommen und darauf, ob sich die beiden Topscorer der SV Elversberg, Fisnik Asllani (8 Tore, vier Vorlagen) und Mo Damar (4 Saisontore), früh in einen Flow spielen können.

Im Flutlicht der Kaiserlinde dürfte es trotz kalter Temperaturen also ein heißer Kampf werden, um den Anschluss an die Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga.

Das Spiel im SR

Anpfiff in Elversberg is am Freitagabend um 18.30 Uhr. Der SR überträgt die Partie live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Das ganze Spiel können sie im Audiostream auf Sportschau live mithören.



Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie gibt es nach Abpfiff auf SR.de, die ersten Bilder zum Spiel sehen Sie in der sportarena am Samstag ab 17.30 Uhr im SR Fernsehen.

Mehr zur SV Elversberg

