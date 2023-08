Olympische Spiele in Paris Diese Athleten könnten das Saarland bei Olympia in Paris vertreten Stand: 31.08.2023 14:20 Uhr

Im nächsten Sommer finden in Paris die Olympischen Spiele statt. Dann könnten auch elf Athleten aus dem Saarland an den Start gehen - sofern sie sich in ihren Sportarten qualifizieren. Wir stellen die Hoffnungsträger vor.

Informationen von Stefan Hauch

Die Sportstiftung Saar hofft, dass sich insgesamt elf Athleten aus dem Saarland für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren.

Einer hat es schon geschafft: Tim Hellwig, Triathlet vom Olympiastützpunkt Saarbrücken hat sich seinen Startplatz bereits erkämpft.

Zehn weitere müssen in ihren jeweiligen Sportarten erst noch die notwendigen Hürden zur Qualifikation nehmen.

Diese Athleten könnte das Saarland zudem nach Paris schicken:

Isabel Lohau (Badminton)

Marvin Seidel (Badminton)

Richard Ringer (Leichtathletik)

Sara Benfares (Leichtathletik)

Etienne Kinsinger (Ringen)

Gennadij Cudinovic (Ringen)

Patrick Franziska (Tischtennis)

Anita Raguwaran (Para-Boccia)

Boris Nicolai (Para-Boccia)

Nicole Nicoleitzik (Para-Leichtathletik)

Finanzielle Unterstützung durch Stiftung

Die Athleten erhalten monatlich 1000 Euro von der Sportstiftung Saar zur Finanzierung von Trainingslagern und Wettkämpfen. Zusammen mit der Sporthilfe soll das eine wichtige Unterstützung in dieser heißen Phase der Vorbereitung sein. Getragen wird diese Förderung von saarländischen Unternehmen.

Der Vorstand der Sportstiftung, Klaus Steinbach, sagte dem SR, die Bereitschaft zu helfen, sei groß gewesen. Wenn die Leistung stimme, könnten zu den elf Kandidaten sogar noch weitere dazu kommen.

Über dieses Thema hat auch die SR 3-Rundschau am 31.08.2023 berichtet.

