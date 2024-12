FCS seit acht Spielen ungeschlagen Auswärts in Verl: Klettert der FCS heute an die Tabellenspitze? Stand: 06.12.2024 06:19 Uhr

Mit seinem Gastspiel in Verl eröffnet der 1. FC Saarbrücken heute Abend den 17. Spieltag der 3. Liga. Dabei sollen die drei Punkte aus der Vorwoche veredelt und die eigene Serie weiter ausgebaut werden. Bei einem Sieg könnte der FCS zumindest über Nacht an die Tabellenspitze klettern. In Verl konnte FCS-Trainer Ziehl bislang aber noch nie gewinnen.

Till Schacht

Heute Abend, Flutlichtspiel, Sportclub-Arena Verl: Der 1. FC Saarbrücken eröffnet den 17. Drittliga-Spieltag und kann mit Blick auf die Tabelle punktetechnisch vorlegen.

1. FC Saarbrücken will weiter vorne mitspielen Der 1. FC Saarbrücken liegt aktuell nur noch einen Punkt hinter dem ersten Platz in der 3. Liga. Am Freitag geht es auswärts gegen zuletzt formstarke Verler. Für einen Mann im Kader des FCS ist allerdings ein besonderes Spiel.

So soll nach dem Heimerfolg über Rot-Weiss Essen die eigene Serie von jetzt insgesamt acht Liga-Spielen ohne Niederlage beim Gastspiel in Verl ausgebaut werden. „Es wird in erster Linie darauf ankommen, wie sehr wir Verl ins Spiel kommen lassen“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Ziehl noch ohne Sieg in Verl

Ziehls persönliche Bilanz gegen die Ostwestfalen ist ausgeglichen. Aus drei Aufeinandertreffen holte der FCS-Trainer ein Unentschieden, einen Sieg und kassierte eine Niederlage. Ein Sieg auf gegnerischem Platz in Verl gelang ihm allerdings noch nie.

Herrenfußball - Dritte Liga Hier finden Sie die Spielergebnisse des aktuellen Spieltags sowie die Tabelle der Dritten Liga im Herrenfußball.

Den letzten Auswärtssieg gegen Verl feierten die Blau-Schwarzen im Oktober 2021 unter Trainer Uwe Koschinat. Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehte der FCS das Spiel. Julian Günther-Schmidt setzte damals mit seinem 4:2 den Schlusspunkt in einer verrückten zweiten Hälfte.

Kasim Rabihic mit Verler Vergangenheit

„Wenn sie einen guten Tag haben und der Gegner ihnen Räume gibt, dann sind sie schwer zu knacken“, urteilt Ziehl über den kommenden Gegner, der seiner Mannschaft „alles abverlangen“ werde. Mit Kasim Rabihic steht dabei aktuell ein Ex-Verler in den Reihen des FCS. Ein Vorteil?

„Ich kann vielleicht noch ein, zwei Tipps dazugeben – aber ich glaube wir wissen alle, dass das eine gute Mannschaft ist“, meint Rabihic, der zwischen 2020 und 2022 insgesamt 72 Mal das Trikot der Schwarz-Weißen trug und dabei 39 Scorer-Punkte sammelte.

Simon Stehle fehlt gelbgesperrt

Tabellarisch trennen die beiden Mannschaften vor dem Spieltag acht Punkte – in den letzten acht Spielen holte der Sportclub aber gerade einmal einen Zähler weniger als der FC (16 Punkte aus den letzten acht Spielen). Ziehl dazu: „Sie sind ähnlich drauf wie wir und deswegen wird es eine sehr schwere Aufgabe.“

Personell wird sich bei Blau-Schwarz im Vergleich zum Essen-Spiel wenig ändern. Einzig Simon Stehle, der gegen RWE seine fünfte Gelbe Karte sah, gesellt sich zu den Langzeit-Ausfällen um Bjarne Thoelke und Kapitän Manuel Zeitz.

Gelingt dem FCS der Sprung an die Tabellenspitze?

Letzterer mache jedoch „gute Fortschritte“ und könne nach Aussagen von Rüdiger Ziehl nächste Woche wieder „komplett ins Mannschaftstraining einsteigen“. Doch zurück zum Spiel: Mit einem Sieg würde der FCS zumindest über Nacht die Tabellenführung übernehmen.

Dann könnten die Saarländer in Ruhe abwarten, was Spitzenreiter Cottbus am Samstag (14.00 Uhr) in Mannheim macht und wie das Spitzen-Spiel zum Spieltagsende am Sonntag (16.30 Uhr) in Dresden zwischen Dynamo und der Arminia aus Bielefeld ausgeht.

Anstoß in Verl ist heute Abend um 19.00 Uhr.

Die Zusammenfassung der Partie gibt es im Anschluss zum Nachlesen auf SR.de, die Bilder zum Spiel zeigt die sportarena am Samstag ab 17.30 Uhr im SR Fernsehen.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken trifft im Saarlandpokal-Viertelfinale auf Merchweiler Die Begegnungen für das Viertelfinale im Saarlandpokal stehen fest. Am Dienstag hat der Saarländische Fußballverband die Gegner ausgelost. Die Spiele selbst finden erst Ende März kommenden Jahres statt.

Saarbrücken feiert knappen Sieg gegen Essen – überschattet von Ausschreitungen Der FCS bleibt an den Aufstiegsplätzen dran. Die Blau-Schwarzen setzten sich am Sonntag mit 1:0 gegen RW Essen durch, das seinerseits immer stärker in den Abstiegsstrudel rutscht. Die Partie war mehrfach wegen Raketen aus dem Essener Gästeblock unterbrochen worden. Im Anschluss der Partie gab es zudem Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern.