3. Liga 1. FC Saarbrücken zum Auftakt bei 1860 München zu Gast Stand: 02.08.2024 06:43 Uhr

Heute startet der 1. FC Saarbrücken in die neue Saison der 3. Liga. Zum Auftakt geht es für die Blau-Schwarzen zu den Löwen nach München. Dort wollen sie „die drei Punkte holen“.

Kirsten Pfister

Alles steht auf null. Heute Abend um 19.00 Uhr eröffnet der 1. FC Saarbrücken beim TSV 1860 München die neue Spielzeit in Liga 3. Die Vorfreude bei den Fans ist groß. Die Heimstätte der Löwen, das Grünwalder Stadion, ist mit 15.000 Zuschauern ausverkauft. Auch Trainer und Spieler des FCS „fiebern dem Start entgegen“, meint Rüdiger Ziehl.

Ziehl zufrieden mit Transfers und Vorbereitung

„Das Team hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt“, zeigt sich der FCS-Coach zufrieden. Die vergangenen zwei Testspiele konnten die Blau-Schwarzen beide für sich entscheiden. Zunächst gelang ein 1:0-Sieg gegen Stuttgart II und dann ein 3:0 gegen den luxemburgischen Verein Swift Hesperingen.

In den Spielen wäre deutlich geworden, dass das Team mit seinen Neuzugängen „in den ein oder anderen Momenten gut funktioniert hat“, resümiert Ziehl. Auch charakterlich würden die neuen Spieler sich gut einfügen.

Baustelle in der Defensive

Noch nicht ganz zufrieden war Rüdiger Ziehl nur mit der Defensive. Gegen Hesperage habe man „ein, zwei Möglichkeiten zu viel zugelassen“. In Vorbereitung auf den Auftakt in München hat das Team unter der Woche sowohl in einer Dreier- als auch einer Viererkette trainiert, um „flexibel reagieren zu können“. In welchem System die Mannschaft am Freitag auflaufen wird, lässt der Trainer noch offen.

Wer auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen wird, ist der neuste FCS-Zuwachs Jacopo Sardo. Das italienische Nachwuchstalent ist noch nicht spielberechtigt. Dem Team werden vor allem die drei verletzten Innenverteidiger Bjarne Thoelke, Boné Uaferro und Dominik Becker fehlen.

Wegen der Verletzungsausfälle will sich der 1. FC Saarbrücken in der Abwehr noch verstärken. Im Zentrum und der Offensive dagegen „können wir würfeln, wer spielt. Da bin ich total happy mit der Trainingsleistung“, kommt Ziehl ins Schwärmen.

Ziehl erwartet „eine gute Mannschaft“ als Gegner

Auf vielen Positionen steht deshalb noch nicht fest, wer gegen die Löwen zum Einsatz kommt. Beim Gegner erwartet der Coach eine „gute Mannschaft“ und ein 4-2-2-2-System, auf das er wiederum sein Team im Training gut vorbereitet habe.

Was sonst von 1860 München zu erwarten ist, ist schwer zu sagen. „Großer Verein, großer Umbruch, viele neue Spieler“, lautet die Einschätzung seitens Ziehl. Bei den Löwen gab es in den vergangenen zwei Jahren viele personelle Veränderungen.

Eins dürfte allerdings klar sein: Die Ambitionen bei den Münchnern sind groß. Mit nur 46 Punkten landeten die Löwen vergangene Saison auf dem 15. Platz. Das Team um Trainer Argirios Giannikis will in dieser Spielzeit nicht wieder im hinteren Tabellendrittel zittern, sondern weiter vorne dabei sein.

Das Saisonziel: „Weniger Unentschieden“

Die Ambitionen beim FCS für die neue Spielzeit: „weniger Unentschieden“ und dafür mehr Siege. Gegen 1860 München will Rüdiger Ziehl damit anfangen: „Wir wollen dahin fahren und wir wollen die drei Punkte auch holen“.

15 Remis gab für den FCS in der vergangenen Saison. Ziehl sprach von „zu vielen Unentschieden“, bei denen zu viele Punkte liegen blieben. Am Ende fehlten nur drei Zähler auf den Relegationsplatz. Der Aufstieg ist auch diese Saison wieder Thema, weiß der Trainer: „Man merkt, dass im Umfeld der nächste Schritt erwartet wird.“

Anpfiff der Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbücken ist um 19.00 Uhr. Eine erste Zusammenfassung des Spiels gibt es direkt nach Abpfiff auf SRinfo.de sowie im SR Fernsehen bei SR info um 21.45 Uhr. Ein ausführlicher Spielbericht folgt dann morgen im aktuellen bericht.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken schnappt sich Top-Talent Sardo aus Rom Ein weiterer Neuzugang wechselt an die Saar: der FCS verstärkst sich für die kommende Saison mit Jacopo Sardo aus Italien. Der 19-Jährige unterschreibt in Saarbrücken einen Zweijahresvertrag.

1. FC Saarbrücken vor dem Start gegen 1860 München In knapp einer Woche ist es soweit, dann startet der 1. FC Saarbrücken mit vielen neuen Gesichtern in die neue Saison. Die Saarländer eröffnen am 2. August bei 1860 München die neue Spielzeit in Liga 3. Wir blicken kurz vor dem Auftakt noch einmal auf die vergangene Saison, die Kaderplanung und die Ziele des FCS.