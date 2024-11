Punktgleiches Verfolger-Duell 1. FC Saarbrücken will Serie in Dresden ausbauen Stand: 22.11.2024 20:30 Uhr

Es ist das Spitzenspiel der 3. Liga, wenn am Samstag der 1. FC Saarbrücken im Rudolf-Harbig-Stadion auf die SG Dynamo Dresden trifft. Der direkte Vergleich beider Traditionsmannschaften spricht dabei klar für die Saarländer. Der SR überträgt das Spiel live im Fernsehen und im Stream.

Am Samstag geht es für den 1. FC Saarbrücken bei der SG Dynamo Dresden um wichtige Punkte, um sich in der Spitzengruppe der 3. Liga zu behaupten. Die Begegnungen der vergangenen Jahre konnte der FCS oft für sich entscheiden.

Wann: Samstag, 23.11.2024, 14.00 Uhr

Wo: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Stream: Live auf SR.de, im SR Fernsehen und auf YouTube

Erst eines von acht direkten Duellen in der 3. Liga verloren die Blau-Schwarzen gegen die Dresdener und gingen ihrerseits stolze sechsmal als Sieger vom Feld. So auch im vergangenen April, als der FCS souverän mit 3:1 in Dresden gewann. Ein Ergebnis, das sich in den Augen von Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl sicher gerne wiederholen dürfte.

FCS will Auswärts-Serie weiterführen

„Wir freuen uns auf das Spiel. In Dresden vor 30.000 Zuschauern spielen zu dürfen, ist eine schöne Sache, und der Ansatz wird sein, auch dort drei Punkte mitzunehmen“, meint Ziehl mit Blick auf das Gastspiel.

Seine Mannschaft reist dabei mit reichlich Rückenwind nach Sachsen. Als bestes Auswärtsteam der Liga verloren die Saarbrücker gerade einmal eines ihrer sieben Spiele in der Fremde und sind dazu seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen.

Dynamo Dresden eine „sehr, sehr gute Mannschaft“

Doch auch die SGD kommt aus einem Formhoch: Nach einem punktetechnisch ausbaufähigen Oktober gelang vor der Länderspielpause in Osnabrück der Dreier. Im eigenen Stadion sind die Sachsen in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Die Einschätzung von Rüdiger Ziehl zum Gegner: „Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die mit am meisten als Aufstiegsaspirant genannt wurde, und das auch zurecht.“

Dabei verweist der Saarbrücker Coach insbesondere auf die Mischung im Kader seines Gegenübers Thomas Stamm. „Sie haben in ihren Reihen genug Erfahrung sowie junge und schnelle Spieler, um einem Gegner immer wieder wehzutun“, analysiert Ziehl, der am Samstag mit Torwart Tim Schreiber und Innenverteidiger Lukas Boeder auf gleich zwei alte Bekannte treffen wird.

Personelle Lage beim FCS weiter angespannt

Weiterhin verzichten muss der FCS auf Boné Uaferro, Bjarne Thoelke und Manuel Zeitz. Dazu kommen die Verletzungen aus dem 3:1-Heimerfolg gegen Wehen Wiesbaden von Amine Naifi (Kreuzbandriss) und Patrick Schmidt (Muskelfaserriss), sowie der Ausfall von Sebastian Vasiliadis (Wadenprobleme).

„Der Kader ist größer als in der Vorsaison, und das kommt uns in dieser Phase zugute“, zeigt sich Ziehl gelassen, der darauf vertraut, trotz der vielen Ausfälle auch in Dresden eine „schlagfertige Truppe“ auf dem Rasen stehen zu haben.

Und sich dabei auch über Rückkehrer Sven Sonnenberg freuen kann. Auch die im Saarlandpokal-Achtelfinale vergangenes Wochenende angeschlagen auswechselten Calogero Rizzuto und Lasse Wilhelm stehen für das Spiel an der Elbe zur Verfügung.

FCS könnte es an die Tabellenspitze schaffen

Die Partie in Dresden ist dabei gleichzeitig der Auftakt für den Jahresendspurt. Durch einen Sieg winkt dem FCS die Tabellenspitze – abhängig von den Resultaten des Führungsduos aus Bielefeld und Sandhausen. Letztere bestreiten ihr Gastspiel am Samstag zeitgleich bei Rot-Weiss Essen, dem kommenden Saarbrücker Gegner.

Aktuell liegt der FCS mit 25 Punkten auf Platz vier. Dresden, punktetechnisch gleichauf, hat ein besseres Torverhältnis und damit den dritten Platz. Die Plätze 1 und 2 belegen Sandhausen und Bielefeld mit jeweils 26 Zählern.

Der SR überträgt die Partie live ab 14.00 Uhr im Fernsehen, auf SR.de und im YouTube-Livestream. Die Zusammenfassung gibt es im Anschluss zum Nachlesen auf SR.de. Die Bilder zum Spiel zeigt die sportarena im SR Fernsehen ab 17.30 Uhr.

