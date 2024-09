Noch ohne Sieg im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken will gegen Unterhaching ersten Heimsieg Stand: 13.09.2024 16:17 Uhr

Noch ist der 1. FC Saarbrücken in dieser Saison zu Hause sieglos. Das soll sich am Samstag ändern. Gegen das Team aus Unterhaching sollen im Ludwigspark die ersten drei Punkte her.

Tom Klose

Saarbrückens Trainer und Manager Rüdiger Ziehl hat vor dem Spiel die Qual der Wahl: Mit 23 Feldspielern und drei Torhütern im Training waren und sind beim FCS erfreulich viele Spieler einsatzbereit - ein Luxusproblem. Auch Abwehrspieler Boné Uaferro ist nach seinem Sehnenriss schon wieder voll ins Training eingestiegen. „Lediglich die Spielpraxis fehlt noch“, sagte Ziehl am Freitag.

Die ganze Trainingswoche konnte Uaferro allerdings schon wieder mitmachen. Auch die beim Derbysieg gegen Mannheim letzte Woche noch nicht fitten Richard Neudecker, Simon Stehle oder Chafik Gourichy sind wohl wieder mit von der Partie. Mit dem vollen Kader im Rücken soll der Heimfluch der bisherigen Saison gebrochen werden.

Defensive Stabilität gesucht

Dafür muss laut Phillip Menzel, der neuen Nummer 1 im Tor der Saarbrücker, gerade auch bei Heimspielen mehr Stabilität in der Defensive herrschen. Auch die Torchancen müssten besser genutzt werden, um mit einer Führung im Rücken an Sicherheit zu gewinnen. „Gegen Ingolstadt wurde es nach dem verschossenen Elfmeter ein wildes Spiel“, so Menzel.

Eine stabile Hintermannschaft ließen die Saarbrücker bei der bitteren 2:3 Heimniederlage gegen Ingolstadt vermissen. Dies müsse sich wieder ändern, wobei der Anfang schon getan sei: „Wenn wir mit dieser Leidenschaft und Intensität verteidigen wie gegen Mannheim, dann können wir auch wieder die 0 halten.“ Sicher auch das Ziel von Rüdiger Ziehl. Der Trainer des FCS erwartet einen intensiv spielenden Gegner, die mit ihrer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern nicht einfach zu bespielen sein werden.

Wer durchbricht die Negativ-Statistik?

Der 1. FC Saarbrücken ist wie sein Gegner aus Unterhaching aktuell im Tabellenmittelfeld zu finden. Als direkte Nachbarn auf Platz neun und zehn der Tabelle sind beide Teams noch auf der Suche nach ihrer konstanten Form. Mit bisher acht Gegentoren hat die SpVgg Unterhaching in dieser Saison dazu bisher noch keinen Auswärtssieg feiern dürfen.

Der FCS dagegen ist im Ludwigspark noch sieglos. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl erwartet einen Gegner, der seinem Team vor heimischer Kulisse viel abverlangen wird. „Sie werden sehr, sehr leidenschaftlich und intensiv spielen, wie in den vergangenen Spielen auch.“ Mit einem fitten Kader, der spielerisch verschiedene Spielsysteme hergibt, sieht sich der FCS-Trainer aber gut gerüstet.

Der Fußball wird zur Nebensache

Am Samstag steht vor dem Spiel alles im Zeichen des 19-jährigen Finn aus Saarbrücken. Er sucht dringend einen geeigneten Stammzellenspender und der 1. FC Saarbrücken will dabei helfen. So können sich mögliche Spender am Samstag zwischen 12.00 und 16.00 Uhr im Caritas-Klinikum am Rastpfuhl typisieren lassen. Dies haben auch FCS-Torwart Phillip Menzel, Verteidiger Sven Sonnenberg und Trainer Rüdiger Ziehl schon vorab getan. Unter dem Motto: „Erst spenden und dann in den Ludwigspark“ hoffen alle Beteiligten auf eine rege Teilnahme, um einen möglichen Spender für Finn zu finden.

Die Highlights des Spiels gibt es dann ab 17.30 Uhr in der sportarena, Ausschnitte dazu live im Radio auf SR3 Saarlandwelle.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 13.09.2024.

