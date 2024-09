3. Liga am Sonntag 1. FC Saarbrücken will gegen Hannover 96 II dritten Auswärtssieg Stand: 22.09.2024 08:50 Uhr

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen lief der Start für Drittligist 1.FC Saarbrücken bisher nicht wie erhofft. Am Sonntag wollen die Blau-Schwarzen bei der Zweitvertretung von Hannover 96 deshalb unbedingt den nächsten Sieg einfahren. Anstoß ist um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena.

Seine bisherigen Auswärtsspiele in dieser Saison konnte der 1. FC Saarbrücken alle positiv gestalten: Beide Partien in der Fremde gegen 1860 und Mannheim entschieden die Saarländer für sich. Zuhause konnte man dagegen erst einen Punkt in drei Spielen holen. Am Sonntag soll daher unbedingt der nächste Auswärts-Dreier eingefahren werden.

Kritik der Fans lässt Ziehl nicht kalt

Nach dem letzten Heimspiel gegen Unterhaching schallten einige „Ziehl raus“- Rufe durch den Ludwigspark. Dies ging auch an dem Trainer und Manager der Blau-Schwarzen nicht spurlos vorbei: „Es gibt schönere Momente als den Schlusspfiff gegen Unterhaching zu erleben.“ Der 46-Jährige führte jedoch weiter aus, dass er seinen „Job hier mit Freude macht und deshalb gerne hierher kommt“. Am Ende seien nicht nur die Fans enttäuscht, sondern auch die Spieler.

Hannover – eine kleine Wundertüte

Der Aufsteiger aus Hannover befindet sich aktuell auf Platz 16 der Tabelle. Die Zweitvertretung des Zweitligisten Hannover 96 konnte bisher vier Punkte in fünf Spielen erzielen. Ihren bisher einzigen Sieg fuhr das Team von Trainer Daniel Stendel bei Aufstiegsaspirant SV Sandhausen ein, vergangene Woche gab es ein 1:1 bei Zweitligaabsteiger Osnabrück.

Die Saarländer sollten also gewarnt sein. Das System der Zweitvertretung stellt Ziehl vor ein kleines Rätsel: „Es ist relativ schwer vorherzusagen, wie sie spielen werden. Sie hatten bisher immer eine gewisse Fluktuation. Sie verfügen generell über gut ausgebildete Spieler. Der Schlüssel für dieses Spiel liegt in der Mentalität.“

Für Stürmer Simon Stehle wird es eine Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte. Der 22-Jährige durchlief die Jugendabteilung der Hannoveraner und unterschrieb dort auch seinen ersten Profivertrag. Der Angreifer konnte in dieser Saison noch keinen Treffer erzielen, jedoch ist er sich sicher: „Es wäre ein guter Moment für das erste Saisontor.“

Kapitän Zeitz fällt lange aus

Schlechte Nachrichten gab es dagegen unter der Woche in Sachen Personal: Kapitän Manuel Zeitz, der bisher mehr als 400 Partien für die Blau-Schwarzen bestritt, hat sich im Training eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Er wird den Blau-Schwarzen damit für einige Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Auch Neuzugang Jacopo Sardo von Lazio Rom wird am Sonntag nicht auflaufen können. Ihn plagt aktuell eine leichte Zerrung. Zudem fehlt der Langzeitverletzte Bjarne Thoelke.

Manuel Zeitz war aus der Innenverteidigung der Blau-Schwarzen nicht wegzudenken, nun wird es auf dieser Position Veränderungen geben müssen. Boné Uaferro ist nach seiner überstandenen Verletzung wieder eine Option für den Kader, auch Neuzugang Joel Bichsel hat sich für einen Startelfeinsatz empfohlen.

Sonneberg, Becker und Wilhelm bereit

Sven Sonnenberg, der ebenfalls erst im Sommer zu den Saarländern gestoßen ist, könnte wieder in der Startelf stehen. Daneben zeigten auch Dominik Becker und Lasse Wilhelm in ihren Einsätzen gute Leistungen.

Trotz des Ausfalls hat Trainer Rüdiger Ziehl also einige Optionen, auf die er zurückgreifen könnte. Es wird spannend sein zu sehen, wie der Trainer auf die Verletzung von seinem Kapitän reagieren wird.

Von der Partie gibt es bei SR 3 Live-Einblendungen im Programm. Im Anschluss an das Spiel finden Sie auf SRinfo.de einen ausführlichen Spielbericht. Im Fernsehen gibt es die Highlights der Partie am Sonntagabend ab 22.20 Uhr in der SR sportarena.

