Aufstiegsplatz in Reichweite 1. FC Saarbrücken vor schwerer Aufgabe in Aue Stand: 02.11.2024 08:53 Uhr

Mit sieben von möglichen neun Punkten aus der englischen Woche geht es für den 1. FC Saarbrücken heute zum Auswärtsspiel in Aue. Für den FCS waren die Sachsen in der Vergangenheit immer eine harte Nuss.

Konstantin Malzahn

Es läuft gerade nicht schlecht für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Den zwei Siegen gegen den VFB Stuttgart II und Hansa Rostock folgte am vergangenen Spieltag ein 1:1-Unentschieden beim Zweitligaabsteiger VFL Osnabrück. Dadurch hat sich die Truppe von Trainer Rüdiger Ziehl auf den fünften Tabellenplatz verbessert und ist nur zwei Punkte von Tabellenführer Cottbus entfernt.

Rizzuto erwartet „ekliges Spiel“

Am Samstag wartet mit Erzgebirge Aue nun eine schwere Aufgabe auf den FCS. Verteidiger Calogero Rizzuto kennt den kommenden Gegner nur zu gut. Der gebürtige Saarbrücker war knapp sechs Jahre für die Lila-Weißen am Ball und weiß, was den FCS am Samstag erwarten wird: “Dort fährt keiner gerne hin. Es wird eklig.“

Auch Rüdiger Ziehl warnt vor der Qualität des Gegners, will sich aber vor allem auf die eigenen Stärken konzentrieren: „Wir müssen den Fokus darauflegen, dieses Spielerische von Aue wegzunehmen und dabei selbst Dominanz ausstrahlen. Die Mannschaft ist bereit, dafür alles in die Waagschale zu werfen.“

Das Team aus dem Erzgebirge belegt aktuell den siebten Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen musste die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev insgesamt vier Niederlagen hinnehmen. Am letzten Spieltag gelang ihnen jedoch erstmals wieder ein Sieg. Der FCE siegte mit 1:0 beim VFB Stuttgart II.

Wilhelm gesperrt - Becker kehrt zurück

Bei der Partie gegen den VFL Osnabrück wurde der Saarbrücker Innenverteidiger Lasse Wilhelm früh mit gelb-rot des Platzes verwiesen und fehlt somit beim Auswärtsspiel am Samstag aufgrund einer Sperre. Dafür kehrt nach längerer Ausfallzeit Dominik Becker wieder zurück, der laut Rüdiger Ziehl gegen Aue auch in der Startelf stehen wird.

Neben den Langzeitverletzten Thoelke, Sonnenberg und Zeitz werden auch Uaferro und Gourichy am Samstag noch keine Option sein. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis ist ebenfalls fraglich. Für ihn könnten Tim Civeja oder Elijah Krahn den Platz in der Startelf übernehmen. Calogero Rizzuto wird nach seiner Sperre wieder mit dabei sein.

Erst vier Mal war der FCS in der Vereinsgeschichte bei den „Veilchen“ zu Gast und musste dabei bei allen Partien den Kürzeren ziehen. Für Rizzuto ist deshalb klar: „Es gibt immer so einen Bann, den man brechen kann. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Es wird Zeit, dass wir da mit drei Punkten nach Hause fahren.“

Die Partie wird LIVE in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle übertragen. Eine Zusammenfassung der Partie sehen Sie heute ab 17.30 Uhr in der SR sportarena. Zudem wird es auf SR.de nach der Partie einen Spielbericht zu der Partie geben.

