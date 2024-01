Nach Sieg im Halbfinale gegen Ochsenhausen 1. FC Saarbrücken TT unterliegt Borussia Düsseldorf im Pokalfinale Stand: 07.01.2024 16:56 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat das Finale im TTBL-Pokal verloren. Gegen Borussia Düsseldorf unterlag das Team mit 0:3.

Das Final Four sollte in diesem Jahr besser für den 1. FC Tischtennis laufen als noch 2023. Damals war das Team bereits im Halbfinale ausgeschieden. Das Ziel im Halbfinale gegen Ochsenhausen am Sonntag war damit klar gesetzt: Ein Sieg sollte her.

Spannender Einzug ins Finale

Doch einfach war der erste Gegner des Tages nicht. Die Schwaben haben bereits vier Mal den Pokal gewonnen.

Das Match startete jedoch gut für das saarländische Team. Am Ende konnte sich der 1. FC Saarbrücken TT mit 3:2 gegen Ochsenhausen durchsetzen. Darko Jorgic und Patrick Franziska hatten jeweils ihr Einzel gewonnen, zudem besiegten Franziska und Cedric Meissner zum Abschluss gemeinsam das Doppel aus Ochsenhausen (3:1).

Klare Niederlage gegen Borussia Düsseldorf

Nach dem Sieg gegen Ochsenhausen im Pokalhalbfinale, war der 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Nachmittag dann im Finale gefordert. Das Team traf dabei auf Mitfavorit Borussia Düsseldorf, der im Halbfinale gegen Grünwettersbach mit 3:1 gewonnen hatte.

Zum Auftakt musste Yuto Muramatsu vom FCS TT eine Niederlage gegen Dang Qui hinnehmen. Er unterlag mit 0:3. Auch Patrick Franziska gelang es im Match danach nicht, sich durchzusetzen. Er verlor gegen Anton Källberg ebenfalls mit 0:3. Darko Jorgic konnte das Finale nicht mehr zugunsten der Saarländer drehen. Er musste sich Timo Boll mit 2:3 geschlagen geben.

Der Saarländische Rundfunk sendet am Sonntagabend ab 18.45 Uhr eine 30-minütige Zusammenfassung des Pokalnachmittags.

