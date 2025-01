Löwen-Duell im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken spielt um ersten Heimsieg gegen 1860 München Stand: 17.01.2025 16:57 Uhr

Der Ball rollt wieder in der 3. Liga. Am Samstag muss der 1. FC Saarbrücken zuhause gegen die Münchner Löwen ran. Anstoß ist um 14.00 Uhr. Der SR überträgt die Partie live.

Konstantin Malzahn

Nach knapp vier Wochen Winterpause in der 3. Liga geht es für den 1. FC Saarbrücken am Samstag mit einem Traditionsduell wieder los: 1860 München ist zu Gast im Ludwigsparkstadion.

FCS empfängt 1860 München im Ludwigspark Der 1. FC Saarbrücken tritt am Samstag zuhause im Ludwigspark gegen 1860 München an. Mit einem Sieg gegen die Münchener will der FCS drei Punkte in Richtung Tabellenspitze aufholen.

FCS-Trainer Ziehl: "Wir wollen aufsteigen"

Im Winter-Trainingslager in Spanien sollte der Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie gelegt werden. Cheftrainer Rüdiger Ziehl war mit den Bedingungen in Andalusien zufrieden, zumal sich auch die Platzverhältnisse im Saarbrücker Sportfeld als suboptimal herausgestellt hatten.

Die Ausgangslage vor dem Rückrundenauftakt: Der FCS findet sich mit 32 Punkten nach 19 Spieltagen auf Platz drei der Tabelle wieder. Die Saarländer haben fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Energie Cottbus. Die Zielsetzung für die restlichen Spiele ist jetzt endgültig klar: "Wir haben jetzt zwei Jahre Understatement gehabt. Wir wollen aufsteigen", so FCS-Trainer Ziehl.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 18.01.2025, 14.00 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion Saarbrücken

Stream: Livestream auf SR.de und im SR Fernsehen

1860 mit großen Personalproblemen

Vor der Saison galt der TSV 1860 München als einer der Anwärter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Realität in der 3. Liga ist aber eine andere: Die Löwen belegen nach 19 Spieltagen Platz 14 der Tabelle – mit sechs Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Cheftrainer Argirios Giannikis muss bei der Auswärtspartie voraussichtlich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Dafür könnten hingegen Torwart Marco Hiller und Mittelfeldspieler Thore Jacobsen wieder in die Startelf rücken. Beide konnten im Laufe der Woche mittrainieren und sind somit eine Option für Samstag.

Trotz der schwierigen Tabellensituation ist Giannikis optimistisch mit Blick auf die anstehende Partie: "Wir erwarten, wie so oft in der 3. Liga, ein hartes, aber auch ein ausgeglichenes Spiel und sehen uns dennoch in der Lage, Saarbrücken Paroli zu bieten und auch Punkte mitzunehmen".

Ziehl muss rotieren

Der 1. FC Saarbrücken muss am Samstag ebenfalls auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten. Während des Testspiels gegen den VfB Stuttgart II, das mit einer 2:3-Niederlage für den FCS endete, musste Abwehrspieler Dominik Becker frühzeitig verletzt vom Platz. Er wird am Samstag, genauso wie Julian Günther-Schmidt, nicht mit von der Partie sein.

Richard Neudecker musste unter der Woche das Training abbrechen: Ein Einsatz gegen seinen Ex-Verein ist laut Ziehl fraglich. Dafür kehrt Patrick Schmidt nach seiner Verletzung zurück in den Kader der Blau-Schwarzen. Der Stürmer, der im Hinspiel den Siegtreffer erzielte, fiebert dem Rückrundenstart entgegen: "Ich habe mir für die Rückrunde einiges vorgenommen. Derzeit fühle ich mich richtig gut".

Weiterhin werden die Langzeitverletzten Amine Naifi und Boné Uaferro nicht zur Verfügung stehen.

Hohes Verkehrsaufkommen erwartet

Zu der Partie erwartet der FCS bis zu 14.000 Zuschauer, darunter 1500 Gäste aus München. Die Camphauser Straße wird während der Partie in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Autofahrer sollten deshalb auch mit Einschränkungen rechnen. Die Stadt Saarbrücken sowie die Polizei raten den Zuschauern zu einer frühzeitigen Anreise sowie zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Partie live im SR Fernsehen

Der Saarländische Rundfunk überträgt die Partie zwischen dem FCS und 1860 am Samstag live ab 13:58 Uhr im Fernsehen sowie im Live-Stream bei SR.de.

Neben der Live-Übertragung im Fernsehen und im Live-Stream wird auch auf SR 3 live in Einblendungen über die Partie berichtet. Nach dem Schlusspfiff informieren wir Sie in unserem Nachbericht auf SRinfo.de. Die Zusammenfassung des Spiel sehen sie am Samstag ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 18.01.2025.

