Nächster Sieg anvisiert 1. FC Saarbrücken reist mit nötigem Respekt nach Sandhausen Stand: 25.01.2025 08:51 Uhr

Nach einem erfolgreichen Rückrundenauftakt gegen 1860 München reist der 1. FC Saarbrücken heute zum SV Sandhausen. Dort will das Team seine Aufstiegs-Ambitionen mit einem weiteren Sieg unterstreichen. Aus dem Hinspiel ist der FCS vor dem anstehenden Gegner gewarnt.

Kirsten Pfister

„Mit einem 4:0-Sieg hätte das Team nicht gerechnet“, sagte FCS-Spieler Maurice Multhaup nach dem Spiel gegen 1860 München am vergangenen Wochenende selbst erstaunt. Gelungener hätte der Auftakt nach der Winterpause für den 1. FC Saarbrücken kaum sein können – insbesondere, nachdem zuvor offensiv das Aufstiegsziel von Trainer Rüdiger Ziehl kommuniziert worden war.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 24.01.2025, 16.30 Uhr

Wo: Hardtwaldstadion in Sandhausen

Ziehl betont: "Wir sind gewarnt!"

Ihre Leistung wollen die Saarländer gegen den SV Sandhausen heute weiter unterstreichen und in der Tabelle mit einem Sieg ihren Platz in der Spitzengruppe ausbauen. Die Hinrunden-Begegnung dient allerdings als Mahnung, den anstehenden Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Im Sommer unterlagen die Saarbrücker zuhause im Ludwigspark mit 0:1 gegen Sandhausen. "Wir sind gewarnt", meint Trainer Ziehl deshalb. Nach einem guten Start gegen Sechzig habe man damals trotz eines ordentlichen Spiels gegen Sandhausen dann trotzdem verloren.

Turbulente Mitgliederversammlung beim 1. FC Saarbrücken vor der Partie gegen Sandhausen Vor dem Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Sandhausen, in dem der Verein seine Aufstiegsambitionen untermauern will, stand diese Woche die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Dabei ging es auch um die Finanzen - und insbesondere darum, wo die vielen Millionen Euro Einnahmen aus dem DFB-Pokal geblieben sind.

FCS will Leistung bestätigen

Als Tabellen-13. werden die Sandhausener gegen den FCS die Chance nutzen wollen, nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Die vergangenen fünf Ligaspiele gingen allesamt verloren. Auch unter dem neuen Cheftrainer Kenan Kocak ist noch kein Schritt nach vorne gelungen. So unterlag Sandhausen vergangenes Wochenende an der Bremer Brücke dem Kellerkind VfL Osnabrück mit 2:3.

Sandhausen unter Zugzwang

Durch den neuen Trainer und neue Spieler, die über den Winter verpflichtet wurden, ist Sandhausen allerdings eine "Wundertüte" für Ziehl und sein Team, das sich aber sowieso mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren will.

Die Mannschaft dabei wieder unterstützen kann Julian Günther-Schmidt, der nach seiner Verletzung zurückkehrt. Richard Neudecker und Dominik Becker müssen sich dagegen noch gedulden und werden voraussichtlich kommende Woche wieder in den Spielbetrieb einsteigen, so Ziehl.

Das Spiel wird um 16.30 Uhr in Sandhausen angepfiffen. Eine Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss auf SRinfo.de. Das SR Fernsehen zeigt die Bilder zum Spiel am selben Abend im aktuellen bericht. Auch in der Mediathek und auf dem SR-Youtube-Kanal gibt es die Videos zum Spiel.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 24.01.2025 berichtet.

